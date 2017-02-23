Боксер Рой Джонс захотел побиться с Андерсоном Сильвой из UFC

Джонс считает, что поединок мог бы пройти в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой между бойцом MMA ирландцем Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером.

Американский боксер Рой Джонс, имеющий российское гражданство, хочет провести поединок по правилам бокса с бойцом смешанного стиля из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильцем Андерсоном Сильвой. Об этом сообщает Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Boxingscene.





Джонс считает, что поединок мог бы пройти в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой между бойцом MMA ирландцем Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером.





48-летний Джонс 18 февраля победил канадца Бобби Ганна техническим нокаутом в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в весовой категории до 90,71 килограмма.





Мэйуэзер и Макгрегор ведут переговоры о возможном поединке по правилам бокса с осени прошлого года. 14 февраля СМИ сообщили о том, что спортсмены договорились о контракте на бой.





Фото: Ivan Sekretarev / AP



