Рада поддержала поправки в закон о заочном осуждении Януковича
23 февраля 2017, 17:31
Присутствующий на заседании Рады генпрокурор заявил, что в случае принятие изменений в закон в целом, это позволит уже 10 марта начать суд над Януковичем.
Парламент Украины принял в первом чтении изменения в закон о заочном осуждении скрывающихся от следствия лиц, что даст возможность украинскому следствию завершить уголовные дела против экс-президента страны Виктора Януковича. Такое решение в четверг поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.
Ранее на рассмотрение Рады был внесен законопроект о поправках в закон о заочном осуждении. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, следствие может столкнуться с проблемой завершения дела Януковича по заочной процедуре, если эти правки не будут внесены. По его словам, действие закона заканчивается в апреле, поскольку он принимался как временный и должен был действовать до создания государственного бюро расследований, которое, как ожидается, до апреля сформировано не будет.
Документ еще должен пройти второе чтение.
Присутствующий на заседании Рады генпрокурор заявил, что в случае принятие изменений в закон в целом, это позволит уже 10 марта начать суд над Януковичем.
При этом против приятия законопроекта выступили ряд оппозиционных фракций. По словам лидера "Радикальной партии" Украины Олега Ляшко, под предлогом осуждения экс-президента планируют принять законопроект, который существенно ограничивает полномочия защиты и увеличивает полномочия прокуроров. Ляшко считает этот законопроект "орудием политической борьбы, расправой с политическим оппонентом и узурпацией власти".
Генпрокурор Украины в ноябре 2016 года зачитал уведомление о подозрении Януковичу по делу о госизмене. При этом адвокат Януковича заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении. Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования дела против Януковича, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. Однако Печерский районный суд Киева обязал адвокатов ознакомиться с материалами дела о государственной измене до 5 марта.
Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.
Фото: 112.ua
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