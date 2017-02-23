Рада поддержала поправки в закон о заочном осуждении Януковича

Ранее на рассмотрение Рады был внесен законопроект о поправках в закон о заочном осуждении. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, следствие может столкнуться с проблемой завершения дела Януковича по заочной процедуре, если эти правки не будут внесены. По его словам, действие закона заканчивается в апреле, поскольку он принимался как временный и должен был действовать до создания государственного бюро расследований, которое, как ожидается, до апреля сформировано не будет.





Документ еще должен пройти второе чтение.





Присутствующий на заседании Рады генпрокурор заявил, что в случае принятие изменений в закон в целом, это позволит уже 10 марта начать суд над Януковичем.





При этом против приятия законопроекта выступили ряд оппозиционных фракций. По словам лидера "Радикальной партии" Украины Олега Ляшко, под предлогом осуждения экс-президента планируют принять законопроект, который существенно ограничивает полномочия защиты и увеличивает полномочия прокуроров. Ляшко считает этот законопроект "орудием политической борьбы, расправой с политическим оппонентом и узурпацией власти".