АО «КИРИ» возместил затраты 47 субъектам индустриально-инновационной деятельности

За счет внедрения управленческих и производственных технологий, такие предприятия как: АО «КазСтройСтекло», ТОО «АВЗ», ТОО «ЦинКаз», ТОО «Милх» в среднем увеличили производительность труда в 1,6 раз.

23 февраля т.г. в Медиа-центре Министерства по инвестициям и развитию РК прошла пресс-конференция по итогам реализации направления «Производительность 2020» в 2016 году.





По словам заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Каната Баитова, государство ведет активную работу по стимулированию повышения производительности, внедрения инновационных разработок, внедрения современных управленческих технологий и в целом модернизацию основных фондов предприятий. МИР РК совместно с АО «КИРИ» проводит планомерную политику по стимулированию производителей переходить на новые стандарты качества, повышать производительность труда и эффективность производства.





С этой целью в 2011 году была запущена программа «Производительность 2020», благодаря которой, за счет модернизации производства, приобретения современных высоко-технологических станков такие предприятия как:





АО «Мунаймаш», АО «АЗИЯ АВТО», АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «Стальцинк», ТОО «Онтүстік Құрылыс Сервис» увеличили производительность труда от 1,2 до 2,8 раза.





За счет внедрения управленческих и производственных технологий, такие предприятия как: АО «КазСтройСтекло», ТОО «АВЗ», ТОО «ЦинКаз», ТОО «Милх» в среднем увеличили производительность труда в 1,6 раз.





В настоящее время Министерством ведется работа по усовершенствованию условий получения инструментов государственной поддержки, в частности по увеличению исторического срока до 24 месяцев по всем инструментам и увеличению возмещаемой суммы:





по «повышению компетенции производства» до 30 млн. тенге;





по «разработке и/или экспертизе комплексного плана индустриально-инновационного проекта», «повышению эффективности организации производства» и «совершенствованию технологических процессов» до 60 млн. тенге.









Как отметил заместитель директора Центра инструмента поддержки АО «КИРИ» Диас Сериков, в 2016 году в АО «Казахстанский институт развития индустрии» поступило 88 заявок по возмещению затрат по инструментам в рамках направления «Производительность 2020» от 66 субъектов индустриально-инновационной деятельности.





По его словам, «Одобрено 60 заявок от 47 субъектов индустриально-инновационной деятельности, в том числе по 58-ми заявкам произведено возмещение, по 2-м заявкам, ввиду полного освоения бюджетных средств, выделенных в 2016 году, возмещение затрат производится в 2017 году.





Наибольшее количество заявок, одобренных к возмещению, поступило из г.Астана (15), г. Алматы (9) и Карагандинской области (6).





Как отметил Диас Сериков, - «В отраслевом разрезе ведущими в предоставлении заявок, одобренных к возмещению, явились отрасли производства продуктов питания (АПК) (определяющий фактор - жесткая конкуренция в данной отрасли (Российские производители)), далее идет машиностроение, металлургия и металлобработка».





Одними из наиболее востребованных инструментов является «Возмещение затрат на совершенствование технологических процессов» и «Возмещение затрат на повышение компетенции предприятий».





Связано это с тем, что предприятия внедряют новые технологии производства, приобретают оборудование и соответственно обучают своих сотрудников.





АО «Казахстанский институт развития индустрии» является оператором программы «Производительность 2020». Осуществляет возмещение части затрат предприятий по:





- повышению квалификации персонала;





- разработке новых продуктов;





- привлечению инжиниринговых компаний;





- оплате зарубежных инженеров и технических специалистов;





- разработке ТЭО и др.





Меры поддержки по направлению «Производительность 2020» предоставляются в соответствии с Правилами предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров.



