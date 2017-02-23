НПМ: Жанболат Мамай подвергался давлению в СИЗО

Других жалоб, касающихся условий содержания, питания, медицинского обеспечения, со слов самого Мамая, он не имеет.

Подтвердилась информация о жестоком обращении с журналистом Жанболатом Мамаем в следственном изоляторе Алматы. Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РК, передает Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РК, передает Zakon.kz





Участники региональной группы Национального превентивного механизма по предупреждению пыток по городу Алматы и Алматинской области посетили следственный изолятор СИ-18 в г. Алматы. Целью визита была проверка информации и предупреждение жестокого и унижающего достоинство обращения в отношении лиц, содержащихся в данном пенитенциарном учреждении.





"В ходе превентивного посещения участниками группы НПМ по результатам проведенных бесед как с самим Ж.Мамаем, так и с другими лицами, находящимися в данном учреждении, а также адвокатом Балгабаевой Ж.Е. было установлено, что личная безопасность следственно-арестованного в изоляторе не была обеспечена надлежащим образом. В частности, он подвергся психологическому и физическому давлению со стороны лиц, находившихся с ним в одной камере, которые оказались лицами, имеющими ранее неоднократную судимость", - говорится в сообщении.





Был выявлен факт обращения адвоката Ж.Мамая к администрации учреждения с просьбой принять необходимые меры по обеспечению безопасности ее подзащитного, однако, до посещения НПМ данных мер предпринято не было.





В пресс-службе пояснили, что правила Манделы, принятые 21 мая 2015 года на 24 сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (международные стандарты ООН обращения с заключенными) требуют постоянного обеспечения охраны и безопасности заключенных, их защиты от пыток и жестокого обращения, а также раздельного содержания ранее неосужденных заключенных от имеющих предшествующую судимость.





Эти требования содержатся в нормах национального законодательства, которые регламентируют раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых лиц с учетом их личности и психологической совместимости, в т.ч. отдельно от других содержатся лица, жизни и здоровью которых угрожает опасность со стороны других подозреваемых и обвиняемых.





Других жалоб, касающихся условий содержания, питания, медицинского обеспечения, со слов самого Ж. Мамая, он не имеет.





В своих выводах по посещению и рекомендациях администрации следственного изолятора участники национального превентивного механизма потребовали обеспечить личную безопасность Ж. Мамая, а также принять меры по недопущению подобных фактов жестокого обращения независимо от кого поступают такие угрозы здоровью и жизни лиц, находящихся в данном учреждении. Участники НПМ находились в следственном изоляторе до того момента, пока лично не убедились в переводе в безопасное место Ж. Мамая.





"Отчет по специальному превентивному посещению будет направлен в органы прокуратуры для принятия незамедлительных мер по расследованию установленных фактов и привлечения к ответственности виновных лиц, в т.ч. и должностных", - заключили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в РК.





Напомним , 11 февраля Медеуский районный суд Алматы санкционировал арест главного редактора газеты "Трибуна" Жанболата Мамая на два месяца в рамках расследования дела о хищении средств банка "БТА" Мухтаром Аблязовым.





По заявлению антикоррупционного ведомства, Мамай отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету "Саяси калам: Трибуна".





Перед арестом Жанболат сделал публичное заявление, в котором отрицал свою вину в предъявленных обвинениях.



