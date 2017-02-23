Из-за огромных сугробов аул в Павлодарской области на грани голода

В Павлодарской области 500 жителей аула Маралды отрезаны от внешнего мира. После сильной метели на единственной дороге, которая ведет в населенный пункт, образовались трехметровые сугробы. Люди уже четыре дня не могут вызвать врача, многие не смогли поехать на работу в город. В селе начались перебои с продуктами. С прилавков магазинов пропал хлеб, мука и сахар, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Тяжёлая техника работает круглые сутки, пробивая путь к селу Маралды, где проживает около 500 человек. Четвертые сутки населенный пункт отрезан от внешнего мира. Сюда ведет единственная дорога, но и она оказалась блокирована. Чиновники говорят, такой снежной зимы они не припомнят, высота сугробов достигает больше трех метров.





Чтобы добраться до аула, нужно быть экстремалом. Несколько километров по глубокому снегу прошагать пешком под силу не каждому. Люди жалуются, мол, дороги никто не чистит.





Разия Сагенова, жительница с. Маралды Павлодарской области:





- Я болею сахарным диабетом первого типа, на инсулине, инсулинозависимая. Вот у меня закончится инсулин, что мне делать, как быть, как мне до города добраться? И кредиты надо платить, тоже никак не выберешься с этой деревни, потому что никто нам не хочет чистить, власти вообще молчат.





Непроходимая дорога привела к тому, что в ауле начались перебои с доставкой товаров первой необходимости. С прилавков магазинов уже пропал хлеб, мука и сахар. Жители просят родных привести продукты из города, но машины застревают.





- Четвертый день я домой доехать не могу. Сегодня вот чистят уже, я здесь три часа стою уже, вот хлеб везу. Уже там без хлеба сидят четвертый день, в магазине ничего нет, даже муки нет.





Из-за сильной метели жилые постройки в деревне замело по самые крыши. Под тяжестью снега в одном из домов даже обрушилась кровля. Сельчане говорят, что не помнят, когда в последний раз видели на улицах снегоуборочную технику. Чтобы откопать свой дом, Айнур Абуовой нужна помощь мужа. Но он уехал в город четыре дня назад и теперь никак не может вернуться. Самой Айнур на работе ставят прогулы.





Айнур Абуова, жительница с. Маралды Павлодарской области:





- Я потеряла зарплату за четыре дня. У меня четверо детей: одна студентка, двое в школе учатся, один в садик ходит. Мне надо за учебу платить, за садик надо оплачивать. Я без зарплаты осталась из-за бурана, мы не можем выехать на работу.





В акимате сельского округа сетуют, работы по расчистке дороги начали с опозданием, мол, виновата погода и нерасторопный подрядчик. Но сегодня чиновники обещают открыть движение.





Игорь Казанцев.



