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Один из самых популярных курортов Казахстана закрыли

23 февраля 2017, 23:17

139 туристических объектов из 147-ми не прошли проверку на соответствие санитарным нормам.


Алаколь закрыт для отдыхающих. Почти всем базам отдыха запрещено принимать посетителей в новом сезоне, сообщает "Первый канал Евразия".

139 туристических объектов из 147-ми не прошли проверку на соответствие санитарным нормам. На их территориях нарушены требования к безопасности, отсутствует необходимая инфраструктура.

Аким Восточно-Казахстанской области запретил предпринимателям работать до устранения нарушений. Кроме того, вынесено постановление, запрещающее отводить новые земельные участки для строительства на побережье Алаколя. В то же время для поддержки предпринимателей акимат выделил пятьсот пятьдесят миллионов тенге. Деньги пойдут на обустройство территорий побережья общего пользования и на дорогу.

«Полная социальная безответственность, все работали для того, чтобы положить себе хорошие деньги в карман, и никто не думал о том, что нужно делать благоустройство, что рестораны должны отвечать санитарным требованиям и так далее. Хорошо, это история прошлого года. В этом году никто не получит, пока не будут выполнены все работы. Всё остановлено. Приведите, мои друзья, всё, что нужно привести в порядок, а там посмотрим»,- сказал аким области.


Фото: кадр из видео.

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