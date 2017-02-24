Нижняя палата голландского парламента одобрила ассоциацию ЕС и Украины
24 февраля 2017, 00:46
Большинство депутатов поддержали ассоциацию, несмотря на итоги состоявшегося в апреле 2016 года референдума.
Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Голосование по этому вопросу состоялось в четверг в главном законодательном органе страны, сообщает ТАСС.
Большинство депутатов поддержали ассоциацию, несмотря на итоги состоявшегося 6 апреля 2016 года референдума, в ходе которого 61% участников голосования высказался против ратификации документа.
Последним шагом в процессе ратификации должно стать голосование в верхней палате парламента. По мнению экспертов, это произойдет не раньше осени, причем практически наверняка ассоциация ЕС и Украины получит одобрение.
Виталий Чугин.
Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert.
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