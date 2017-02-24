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На Филиппинах арестовали сенатора, критиковавшую президента страны

24 февраля 2017, 08:53

Она называла действия президента "преступлениями против человечности".


Полиция Филиппин арестовала в пятницу известного критика президента Родриго Дутерте сенатора от оппозиции Лейлу де Лиму, ее подозревают в получении взяток от наркоторговцев, сообщает РИА Новости.

В прошлом году сенатор де Лима призвала Международный уголовный суд провести расследование в отношении президента, ведущего ожесточенную борьбу с наркоманами. Она называла действия президента "преступлениями против человечности".

По данным агентства, сама сенатор, ее бывший водитель и телохранитель, а также один из бывших сотрудников тюремной администрации были арестованы местным судом. Судья нашел обоснованными уголовные обвинения, выдвинутые против де Лимы министерством юстиции на прошлой неделе. Сенатора подозревают в том, что она состояла в сговоре с наркоторговцами в тюрьмах и получала от них деньги.

"Правда вскроется, я добьюсь правосудия. Я невиновна", — заявила де Лима журналистам незадолго до того, как правоохранители вывели ее из офиса.

Избранный в мае президент Филиппин выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

Фото: REUTERS

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