На Филиппинах арестовали сенатора, критиковавшую президента страны

В прошлом году сенатор де Лима призвала Международный уголовный суд провести расследование в отношении президента, ведущего ожесточенную борьбу с наркоманами. Она называла действия президента "преступлениями против человечности".





По данным агентства, сама сенатор, ее бывший водитель и телохранитель, а также один из бывших сотрудников тюремной администрации были арестованы местным судом. Судья нашел обоснованными уголовные обвинения, выдвинутые против де Лимы министерством юстиции на прошлой неделе. Сенатора подозревают в том, что она состояла в сговоре с наркоторговцами в тюрьмах и получала от них деньги.





"Правда вскроется, я добьюсь правосудия. Я невиновна", — заявила де Лима журналистам незадолго до того, как правоохранители вывели ее из офиса.