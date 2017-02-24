Чем занимается дочь главы российского МИДа

Дыма без огня, как известно, не бывает: Екатерина действительно прожила в Америке 17 лет, пока отец служил полпредом России при ООН. Изучала политологию в Колумбийском университете, год училась в Лондонской школе экономики. Однако уже десять лет как живет в Москве.





Российская карьера Винокуровой развивается в сфере арт-бизнеса. Начинала Екатерина в московском представительстве лондонской арт-галереи Haunch of Venison. Дальше были шесть лет работы в российском представительстве аукционного дома Christie's – дочь дипломата дослужилась до позиции директора. Затем дошла очередь и до собственного бизнеса: Екатерина – совладелец компании Smart Art, занимающейся продвижением современных российских художников.





Конечно же, всех интересует, как помогала в жизни Винокуровой известность ее родителя. "Я никогда не скрывала, кто мой отец. Но я практически никогда об этом не говорю. И всем, кто меня знает, известно, что мне по жизни мало кто помогал. Безусловно, главной помощью было то образование, которое мне дали", – цитирует дочь министра глянцевое издание Marie Claire.



