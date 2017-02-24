Комнаты для интима в румынских тюрьмах

Каждый заключенный имеет право на двухчасовое свидание с супругом каждые три месяца.

Когда в 2007 году Румыния вошла в Евросоюз, стране пришлось пойти на ряд изменений, чтобы соответствовать новому статусу. Среди этих изменений была необходимость ввести в каждой тюрьме «комнату для интима» — место, где заключенные могли бы проводить время наедине со своими партнершами или супругами, сообщает Bigpicture.ru





В течение нескольких следующих лет румынский фотограф Космин Бумбуц снимал эти новые помещения во всех 40 тюрьмах Румынии. Получился фотопроект под названием Intimate Room («Интимная комната») — визуальный каталог искусственно созданных пространств для того, чтобы сидящие в тюрьме вновь ощутили себя нормальными людьми.













По сути, эти комнаты — просто немного отличающиеся камеры заключения, которые должны соответствовать требованиям Евросоюза. Согласно закону, каждый заключенный имеет право на двухчасовое свидание с супругом каждые три месяца. Если заключенный вступает в брак, будучи уже в тюрьме, он имеет право провести 48 часов после свадьбы в интимной комнате, а также право на ежемесячные свидания в первый год после свадьбы.













Бумбуц впервые сфотографировал интимную комнату в тюрьме в 2008 году, когда снимал пару до и после свидания в этой комнате. В итоге фотограф решил снимать пустые комнаты, потому что люди в кадре отвлекали внимание зрителя от самого пространства, которое само по себе довольно выразительно.













Фотопроект Intimate Room получил Гран-при в категории «Архитектура» на фотоконкурсе Sony World Photography Awards в 2015 году.























































































































