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Комнаты для интима в румынских тюрьмах

24 февраля 2017, 10:39

Каждый заключенный имеет право на двухчасовое свидание с супругом каждые три месяца.


Когда в 2007 году Румыния вошла в Евросоюз, стране пришлось пойти на ряд изменений, чтобы соответствовать новому статусу. Среди этих изменений была необходимость ввести в каждой тюрьме «комнату для интима» — место, где заключенные могли бы проводить время наедине со своими партнершами или супругами, сообщает Bigpicture.ru.

В течение нескольких следующих лет румынский фотограф Космин Бумбуц снимал эти новые помещения во всех 40 тюрьмах Румынии. Получился фотопроект под названием Intimate Room («Интимная комната») — визуальный каталог искусственно созданных пространств для того, чтобы сидящие в тюрьме вновь ощутили себя нормальными людьми.



По сути, эти комнаты — просто немного отличающиеся камеры заключения, которые должны соответствовать требованиям Евросоюза. Согласно закону, каждый заключенный имеет право на двухчасовое свидание с супругом каждые три месяца. Если заключенный вступает в брак, будучи уже в тюрьме, он имеет право провести 48 часов после свадьбы в интимной комнате, а также право на ежемесячные свидания в первый год после свадьбы.



Бумбуц впервые сфотографировал интимную комнату в тюрьме в 2008 году, когда снимал пару до и после свидания в этой комнате. В итоге фотограф решил снимать пустые комнаты, потому что люди в кадре отвлекали внимание зрителя от самого пространства, которое само по себе довольно выразительно.



Фотопроект Intimate Room получил Гран-при в категории «Архитектура» на фотоконкурсе Sony World Photography Awards в 2015 году.































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