Карагандинцев просят жаловаться на чиновников-грубиянов
24 февраля 2017, 11:38
В акимате Караганды работает телефон доверия для жалоб на госслужащих, нарушающих этический кодекс.
В акимате Караганды работает телефон доверия. Его номер 42-58-61. Сюда можно звонить и оставлять жалобы на госслужащих, которые нарушают законы «О государственной службе Республики Казахстан» и «О противодействии коррупции», а также Этический кодекс, пишет "НВ".
Власти обязаны реагировать на жалобы карагандинцев (за исключением анонимных), проверять информацию и наказывать госслужащих в случае, если будет установлена их вина.
Елена Ульянкина
Фото с сайта prokuror.gov.kz
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