Карагандинцев просят жаловаться на чиновников-грубиянов

В акимате Караганды работает телефон доверия для жалоб на госслужащих, нарушающих этический кодекс.

В акимате Караганды работает телефон доверия. Его номер 42-58-61. Сюда можно звонить и оставлять жалобы на госслужащих, которые нарушают законы «О государственной службе Республики Казахстан» и «О противодействии коррупции», а также Этический кодекс, пишет пишет "НВ"





Власти обязаны реагировать на жалобы карагандинцев (за исключением анонимных), проверять информацию и наказывать госслужащих в случае, если будет установлена их вина.





Елена Ульянкина