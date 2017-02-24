Южная Корея призвала сенат США внести КНДР в список террористических государств

Председатель комитета по обороне нацсобрания Республики Корея Ким Ен Ву заявил, что направил соответствующее письмо на имя главы комитета по вооруженным силам сената США Джона Маккейна.

Обращение южнокорейских парламентариев будет доставлено Маккейну дипломатической почтой на следующей неделе.





Ранее 24 февраля малайзийская полиция сообщила, что, по предварительным данным, Ким Чен Нама убили при помощи высокотоксичного химиката , известного как нервно-паралитический агент VX. Во время исследования химики-эксперты взяли мазки с лица и глаза убитого.





Сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чен Нам — был найден мертвым 13 февраля в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура, откуда он намеревался вылететь к семье в Макао. Официально его тело пока не опознано, окончательное заключение о причинах смерти не обнародовано.





По подозрению в причастности к преступлению арестованы две женщины и двое мужчин, в том числе уроженец КНДР. Кроме того, в розыск были объявлены еще четверо северокорейцев.