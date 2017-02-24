МОН: Выдача направлений в детские сады будет осуществляться автоматически
24 февраля 2017, 12:27
Как уже сообщалось ранее, все республиканские очереди объединят в одну.
Выдача направлений в детские сады будет осуществляться автоматически. Таким образом, в министерстве образования и науки планируют ликвидировать коррупционную составляющую. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания рассказал глава ведомства Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мы хотим навести порядок с очередностью в детские сады, - сказал министр в ходе своего выступления. – Хотим убрать условия, которые мы считаем основой для коррупционных возможностей, и вызывающие недовольство среди родителей. Для этого мы планируем объединить все республиканские очереди на базе электронного правительства и автоматизировать выдачу направлений в детский сад».
При этом министр отметил, что речь идет именно об автоматизированной выдаче направлений в детские сады, потому как система приема и постановки уже автоматизирована. На данный момент проект проходит «обкатку» в 4-х городах, опыт лучшего будет внедрен в республиканскую систему.
«У нас есть 4 города которые сами пошли по этому пути автоматизации, пилотные проекты внедряют, это Астана, Алматы, Караганда, Костанай, - разъяснил Сагадиев. - Мы все эти проекты собираем, создали рабочую группу, она анализирует все четыре проекта, выберем лучший, и будем его внедрять» - заключил он.
Автор: Татьяна Ковалева, Астана
Фото: провэд.рф
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