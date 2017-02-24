Семья погибшей девочки в Костанее не связывает ее смерть с употреблением молочного продукта

Корреспонденту «КН» удалось поговорить с руководителем Департамента по защите прав потребителей Владимиром Нечитайло.





В коротком разговоре Владимир Семенович, сразу оговорился, что от людей, которые контактировали с погибшим ребенком взяты анализы и сейчас проводятся лабораторные исследования. Поэтому делать какие-то скоропалительные выводы, а тем более озвучивать их он не будет.





«По нашей информации девочка действительно ела йогурт, но семья не связывает тяжелейшее заболевание, а после и смерть с употреблением именно этого продукта, поэтому к нам заявления не поступало, соответственно мы не инициировали проверки торговых точек по этому продукту питания», - отметил Владимир Нечитайло.





Что касается распространенного звукового сообщения через мессенджер WhatsApp, то специалист тоже его слышал, но знает, что распространила его далекая знакомая семьи и информация была ею не проверена у родных погибшей девочки.





Напомним, 22 февраля "КН" по настоянию читателей начали разбираться со звуковым сообщением в мессенджере WhatsApp, в котором говорилось, что из-за отравления йогуртом в Костанае умерла 2-летняя девочка. В этот же день факт смерти подтвердили в городской больнице. 23 февраля "КН" направили официальный запрос с широким кругом вопросов в областное управление здравоохранения. Ждем ответ.





Инна Педан