В МНЭ РК предложили механизм борьбы с перекупщиками

В ходе парламентских слушаний в сенате в очередной раз речь зашла о высоких торговых наценках перекупщиков и мерах борьбы с ними , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева в ходе обсуждения повестки парламентских слушаний, касающихся бизнеса, задала ряд вопросов. В частности, она поинтересовалась, какие меры предпринимает Министерство национальной экономики РК по части снижения неоправданно высоких торговых наценок на сельскохозяйственные продукты и на лекарственные препараты.





«Как смотрит МНЭ на возможность внедрения жесткого регулирования и ограничения торговой наценки, вопрос решения проблемы с перекупщиками? Очень многое сегодня делается для сельского хозяйства, субсидирование растет, совершенствование принципов субсидирования также регулярно проводится, тем не менее те деньги, которые вливаются в АПК никак не отражаются и не влияют на снижение цен на продукты питания. Тоже самое можно сказать и о фармацевтической отрасли», - пояснила Д. Назарбаева.





В свою очередь министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил, что сейчас ведомство разрабатывает механизм, посредством которого предлагается наделить местные исполнительные органы правом введения предельных цен на узкий круг социально-значимых товаров на определенный период времени.





«По торговым наценкам мы разработали ряд предложный по сдерживанию цен на социально-значимые продукты питания, но, на наш взгляд, здесь не должен вопрос заключаться в регулировании торговой наценки (…). У нас предложение несколько иное. Мы хотим дать полномочия местным исполнительным органам по узкому кругу товаров социально-значимых вводить предельные цены на короткий срок от 5 до 90 дней», - пояснил он.





Автор: Ксения Давыдова, Астана