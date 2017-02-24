В МНЭ РК предложили механизм борьбы с перекупщиками
24 февраля 2017, 13:26
Механизм касается только цен на социально-значимые товары.
В ходе парламентских слушаний в сенате в очередной раз речь зашла о высоких торговых наценках перекупщиков и мерах борьбы с ними, передает корреспондент Zakon.kz.
Депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева в ходе обсуждения повестки парламентских слушаний, касающихся бизнеса, задала ряд вопросов. В частности, она поинтересовалась, какие меры предпринимает Министерство национальной экономики РК по части снижения неоправданно высоких торговых наценок на сельскохозяйственные продукты и на лекарственные препараты.
«Как смотрит МНЭ на возможность внедрения жесткого регулирования и ограничения торговой наценки, вопрос решения проблемы с перекупщиками? Очень многое сегодня делается для сельского хозяйства, субсидирование растет, совершенствование принципов субсидирования также регулярно проводится, тем не менее те деньги, которые вливаются в АПК никак не отражаются и не влияют на снижение цен на продукты питания. Тоже самое можно сказать и о фармацевтической отрасли», - пояснила Д. Назарбаева.
В свою очередь министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил, что сейчас ведомство разрабатывает механизм, посредством которого предлагается наделить местные исполнительные органы правом введения предельных цен на узкий круг социально-значимых товаров на определенный период времени.
«По торговым наценкам мы разработали ряд предложный по сдерживанию цен на социально-значимые продукты питания, но, на наш взгляд, здесь не должен вопрос заключаться в регулировании торговой наценки (…). У нас предложение несколько иное. Мы хотим дать полномочия местным исполнительным органам по узкому кругу товаров социально-значимых вводить предельные цены на короткий срок от 5 до 90 дней», - пояснил он.
Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: the-steppe.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845950-c667db71ae89a36eba6485f8d8c0289c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...