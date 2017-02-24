Космический грузовик «Прогресс МС-05» пристыковался к МКС в автоматическом режиме

В ЦУП уточнили, что стыковка прошла в автоматическом режиме. Процесс сближения грузового корабля с МКС контролировали российские космонавты Сергей Рыжиков и Олег Новицкий. При необходимости они могли взять управление на себя, передает ТАСС.

«Стыковка космического корабля прошло штатно», - сообщили в Центре управления полетами.





Космонавты приступят к разгрузке «Прогресса МС-05» после того, как проверят герметичность стыковки и выровняют давление между кораблем и МКС.





Российский космический грузовик доставил на станцию две с половиной тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки МКС, воду и воздух. Также в нем находится оборудование и комплектующие для научных экспериментов, контейнеры с продуктами, медикаменты, одежда и средства личной гигиены для экипажа.





В частности, «Прогрессом МС-05» на МКС был доставлен скафандр нового поколения «Орлан-МКС», предназначенный для работы в открытом космосе. Также в грузовике находится камера для съемки 360-градусного видео и дополнительные кулинарные заказы, которые поступили от космонавтов: 50 порций овсяной каши, напиток на основе северных ягод, 16 пачек сырокопченых колбасок, 7 кг краснодарских яблок, яблочно-клюквенная приправа, 4,5 кг апельсинов и 3,5 кг грейпфрутов.





На станции сейчас находятся трое россиян: Сергей Рыжиков, Олег Новицкий и Андрей Борисенко. Вместе с ними на МКС — астронавты из США Роберт Шейн Кимброу и Пегги Уитсон, а также европейский космонавт Тома Песке.