Организаторы продали около 15 тысяч билетов на "Евровидение-2017"

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в мае на Украине, уже продали около 15 тысяч билетов. Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, сообщает ТАСС





"14 февраля начались официальные продажи билетов, первый билет купила победительница Евровидения-2004 наша Руслана. По состоянию на 9:30 (10:30 мск) сегодняшнего дня продано 14 тысяч 951 билет для 52 стран мира", - сказал он во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте.





По словам Кириленко, 52% билетов приобретено на Украине, а 48% - за рубежом. Больше всего продаж в Великобритании, Германии и России.

Всего было выпущено 70 тысяч билетов. Ранее представитель Concert.ua сообщил ТАСС, что самые дешевые билеты стоят €8 и дают возможность посетить репетицию, самые дорогие - €500 на финальное шоу в VIP-зону. Самый дешевый билет на финал, исходя из информации Concert.ua, стоит 1999 гривен (€70).





Тем временем, как сообщил директор Concert.ua Дмитрий Чинь, стоимость билетов на "Евровидение" на черном рынке достигает 40 тысяч гривен (€1403 по текущему курсу), что превышает первоначальную цену в три-пять раз.





Полуфиналы "Евровидения" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В финале "Евровидения-2016", который прошел 14 мая в столице Швеции, победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944", таким образом, Киев получил право принимать конкурс в этом году. Второе место тогда заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - Сергей Лазарев, представлявший Россию.



