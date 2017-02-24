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Плюшевый Ждун появился на заседании Верховной Рады

24 февраля 2017, 16:49

«Он ждет, когда же изменятся тарифы, когда будут нормальные губернаторы… Он пришел сюда, в Раду, подождать от кабмина каких-то позитивных действий», - заявил депутат.


Внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза принес на Час вопросов к правительству мягкую игрушку в виде Ждуна, сообщает телеканал «112 Украина».

«Он ждет, когда же изменятся тарифы, когда будут нормальные губернаторы… Он пришел сюда, в Раду, подождать от кабмина каких-то позитивных действий», — рассказал Береза.


Коллеги депутата отнеслись к появлению Ждуна в парламенте позитивно. С ним фотографировались и даже на некоторое время посадили на трибуну парламента.

Напомним, скульптура Homunculus Loxodontus, гибрид слона и насекомого, создана голландской художницей Маргрит ван Брифорт в качестве «компаньона» для пациентов, ожидающих приема у врача. В русскоязычном сегменте интернета это существо получило имя Ждун, в украинском — Почекун (от слова «чекать» — «ждать») и стало героем множества мемов.

Фото: margrietvanbreevoort.nl

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