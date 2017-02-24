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В январе соглашение по сокращению нефтедобычи выполнили на 86% - ОПЕК

24 февраля 2017, 18:22

В организации рассказали о выполнении обязательств по сокращению добычи нефти.


Нефтедобывающие страны, входящие в ОПЕК и вне картеля, выполнили соглашение по сокращению добычи нефти в январе на 86% от плана, говорится в сообщении организации, передает РИА Новости.

В среду в Вене состоялась техническая встреча на уровне экспертов, созданная для мониторинга выполнения венских договоренностей.

"Согласно отчету технического комитета за январь 2017 года, нефтедобывающие страны ОПЕК и не входящие в ОПЕК, достигли уровня выполнения соглашения в 86%", — говорится в сообщении.

Совместный комитет министров по мониторингу выполнения соответствующего соглашения призывал стран участниц достичь 100% выполнения условий соглашения.

Министерская встреча по мониторингу соглашения пройдет 25-26 марта в Кувейте.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК одиннадцать стран 10 декабря также в Вене согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей.

Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации. Для контроля выполнения соглашения создан мониторинговый комитет, в который включены три страны ОПЕК (Венесуэла, Кувейт и Алжир) и две не входящие в эту организацию (Россия и Оман) и представитель Саудовской Аравии.

Фото © AP Photo/ Hasan Jamali


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