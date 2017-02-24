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Министр ДРГО РК обсудил с экспертами формирование политики в сфере религии

24 февраля 2017, 19:22

Темой встречи Ермекбаева с экспертным сообществом были концептуальные подходы государства в формировании политики в религиозной сфере.


24 февраля состоялась неформальная встреча министра по делам религий и гражданского общества РК Н. Ермекбаева с экспертным сообществом на тему: «Концептуальные подходы государства в формировании политики в религиозной сфере». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Встреча началась с разъяснения основных приоритетов Послания народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Министр призвал присутствующих активнее участвовать в обсуждении важного документа, в котором обозначены приоритетные задачи укрепления благосостояния страны.

В ходе встречи Н. Ермекбаев проинформировал участников встречи о деятельности Министерства по делам религии и гражданского общества, направленной на реализацию государственной политики в религиозной сфере, выстраивание эффективной модели взаимодействия государства и гражданского общества, реализацию государственной молодежной политики. Министр подчеркнул важность организованной встречи, так как эксперты не только поднимают актуальные проблемы общества, но и способствуют эффективному решению тех или иных вопросов.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы, волнующие экспертов, перспективы сотрудничества по развитию гражданского общества.


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