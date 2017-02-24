Аким Астаны объявил выговор за хаос и пробки на привокзальной парковке
Асет Исекешев провел незапланированный самостоятельный визит.
Аким Астаны Асет Исекешев, совершив незапланированный визит на парковку столичного железнодорожного вокзала, объявил выговор председателю правления ТОО "Астана LRT" Талгату Ардан за проблемы на территории, сообщаетZakon.kz.
Как рассказала пресс-секретарь Исекешева Эльвира Жургенбаева, вопрос с парковкой теперь решится: «Ну, что ж, друзья, хорошие новости! Я сейчас о том, чего так долго ждали и горожане, и приезжие. Вопрос с проблемной парковкой на столичном ж/д вокзале теперь наконец решится. А дело вот в чем. Накануне вечером на ту самую привокзальную парковку, никого не предупредив, приехал Асет Исекешев. Увидел все своими глазами: пробки, хаос и при этом пустующие места на территории паркинга. Не буду писать об эмоциях, изложу только факты. Результаты такие: до 27 февраля на привокзальной площади должны появиться два дополнительных выезда с парковки и один въезд, а также еще один терминал для оплаты, так аким поручил. А председателю правления ТОО "Астана LRT" Талгату Ардан объявлен выговор за то, что не справился с обещаниями привести все в порядок, данными ранее».
Платная парковка возле железнодорожного вокзала была введена 10 января этого года. В первый день работы стоянки на площади у вокзала начались километровые заторы. Водители часами вынуждены были стоять по причине закрытого шлагбаума на выезде.
Первые 30 минут парковки – бесплатные, далее до двух часов стоимость составляет 200 тенге. До 12 часов – 1000 тенге. Тем, кто простоит на парковке сутки, придется заплатить 1800 тенге, вторые сутки обойдутся уже в 2000 тенге.
Фото с сайта krisha.kz
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