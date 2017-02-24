От благотворительности к социальным инвестициям

Фонд «Самрук-Казына» переходит от благотворительных пожертвований к социальным инвестициям. Об этом на Форуме корпоративной благотворительности в Астане заявил председатель правления фонда Умирзак Шукеев.

Форум корпоративной благотворительности проходит в Казахстане впервые. Организаторы мероприятия – Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» назвали его главной целью объединение усилий в развитии социальной ответственности бизнеса.

«По поручению Президента мы ищем варианты, как благотворительность осуществлять наиболее эффективным путем. То есть, мы переходим от благотворительных пожертвований к социальным инвестициям», - сообщил глава АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев.

По его словам, речь идет о том, чтобы за меньшие объемы ресурсов охватить как можно большее количество людей, нуждающихся в помощи.

«Если за 5 лет мы охватили около 400 тысяч человек, то только за 2016 год мы охватили 200 тысяч человек и потратили на это 15 млрд тенге – намного меньше, чем это было ранее. Точно так же частный бизнес старается оптимизировать благотворительную деятельность. Сегодня мы слышали от бизнесменов много интересных идей, подходов к благотворительной деятельности. Поэтому я считаю, что это очень полезный форум, мы будем и впредь организовывать его, обмениваться опытом, подходами и в целом будем вносить свою лепту в формирование культуры благотворительности в нашей стране», - добавил У. Шукеев.

Форум корпоративной благотворительности проходит в Астане 24-25 февраля. В рамках мероприятия организованы панельные сессии, дискуссии, мастер-классы с участием казахстанских и международных экспертов. Завершится первый день форума благотворительным концертом, все средства от которого пойдут на помощь слабовидящим детям.



