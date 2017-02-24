В Актау солдата арестовали на двое суток за отказ выполнять приказ командира части

В Актау военнослужащего арестовали на 48 часов за отказ выполнять приказ командира, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного административного суда Актау.

Суд установил, что рядовой войсковой части №21814 не исполнил отданный в установленном порядке правомерный приказ за №241-НР командира части и дежурного лазарета. Рассмотрев дело, суд признал его виновным по части 6 статьи 652 – «неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившем существенный вред интересам службы».

В результате на рядового наложили административное взыскание в виде административного ареста на двое суток.

Постановление вступило в законную силу.