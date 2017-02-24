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Власти Германии получили 136 просьб об убежище от турецких дипломатов

24 февраля 2017, 20:47

Попытка свержения президента Эрдогана в июле прошлого года провалилась. Эрдоган (на снимке) обвинил в организации переворота проповедника Фетхуллу Гюлена, живущего в США..


Власти Германии сообщили, что за последние полгода получили от турецких дипломатов 136 запросов о предоставлении политического убежища. Количество заявок начало резко расти после того как в июле 2016 года в Турции провалилась попытка свержения президента Эрдогана. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В заявлении министерства внутренних дел Германии не названы фамилии этих 136-ти, но отмечается, что все они - держатели дипломатических паспортов. Среди этих людей могут быть не только дипломатические работники, но и члены их семей, которым также выдаются диппаспорта.

После попытки переворота в Турции начались масштабные кадровые чистки и аресты. Из страны бежала группа военных, предположительно принимавших участие в путче.

В конце января власти Греции отказались выдать Турции восьмерых бежавших оттуда военных, чем вызвали гнев турецких властей.

Вооруженный мятеж в Турции начался вечером 15 июля 2016 года. Группа офицеров заявила, что берет управление страной в свои руки.

Военные смогли на несколько часов взять под контроль главные улицы, мосты и несколько стратегически важных зданий в Анкаре и Стамбуле, но вскоре мятеж был подавлен, а его участники арестованы. В результате путча погибли несколько сотен человек.

Власти Турции обвинили в организации переворота проповедника Фетхуллу Гюлена, живущего в США, и потребовали его экстрадиции.

В ходе расследования в Турции были задержаны тысячи человек. Арестованные жаловались на несоблюдение их прав и пытки.


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