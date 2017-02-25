Легендарная гимнастка выставила олимпийские медали на аукцион

Легендарная советская гимнастка Ольга Корбут приняла решение расстаться со своей богатейшей коллекцией выигранных наград и не только, пишет " пишет " Российская газета " со ссылкой на издание "Советская Белоруссия".





Ольга Корбут лично выставила на аукцион обширную коллекцию наград и значков. Среди них пять олимпийских медалей из Мюнхена-1972 и Монреаля-1976, значок мастера спорта СССР, врученный гимнастке Министерством спорта БССР в 1970 году, а также гимнастический купальник, который она надевала во время выступления в Лондоне в 1973 году".





Аукцион Platinum Night, на котором будут выставлены вещи Корбут, пройдет в Далласе 24 и 25 февраля. Организаторы ожидают, что сумма, полученная от продаж лотов, превысит 10 миллионов долларов.





Ольга Корбут является четырехкратной олимпийской чемпионкой. За ловкость и невероятность акробатических элементов, спортсменка получила прозвища "Чудо с косичками" и "воробушек из Минска". Ей принадлежит авторство сложнейшего элемента "петля Корбут", который нынче запрещен правилами спортивной гимнастики ввиду своей опасности.





В интервью американскому телеканалу NBC, Корбут рассказала, почему решила расстаться со своими медалями. По ее словам, финансовая сторона вопроса имеет значение, но не является главной. "Это олимпийская история, и я хочу поделиться ей со всем миром, - заявила прославленная гимнастка. - Люди помогли сделать эти мгновения историей, которая живет вечно. А теперь я хочу поделиться историей с ними".





Илья Соболев.



