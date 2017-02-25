В Актюбинской области принимаются меры по увеличению доли региона в экономике РК

Обеспечение реализации поручения Главы государства об увеличении доли Актюбинской области в экономике РК, целей и задач, обозначенных в недавнем Послании Президента народу Казахстана, обсудили на совещании в акимате Актюбинской области.





Участниками совещания, помимо представителей местных государственных и исполнительных органов, стали руководители крупных предприятий нефтегазовой, промышленной, строительной, сельскохозяйственной, торговой сфер. Бердыбек Сапарбаев отметил, что для успешной реализации поручения Президента об увеличении экономического вклада Актюбинской области в ВВП страны, в 2017 году рост экономики региона должен составить не менее 103 %. Для достижения поставленной цели важно взаимодействие местных властей и бизнеса. Аким области поручил руководителям крупных компаний принять меры по выполнению прогнозных показателей.





- Мы не с потолка взяли эти цифры. Проведен объективный анализ, изучены резервы каждого предприятия. Возможности есть, главное – есть всесторонняя поддержка государства, надо только работать, - подчеркнул аким области.





Заместителям акима области было поручено на постоянной основе проводить мониторинг деятельности крупных и средних промышленных предприятий области с выявлением проблемных вопросов для своевременного принятия стабилизационных мер.





Рост производства в сельском хозяйстве в 2017 году должен составить минимум 3 %. Как отметил аким области, резервами роста являются эффективное использование земельных ресурсов, орошаемых земель, развитие племенного животноводства, нетрадиционных сельскохозяйственных отраслей, а также применение новой техники и технологий. Бердыбек Сапарбаев сообщил, что в текущем году в регионе будет продолжена работа по техническому оснащению сельскохозяйственных кооперативов, на эти цели выделены средства. Он также поручил обеспечить эффективное использование мер государственной поддержки сельского хозяйства, в том числе в вопросах субсидирования стоимости удобрений.





- Государство берет на себя почти 50 % стоимости удобрений, но даже это не побуждает некоторых аграриев заботиться о почве. Наверное, пора применять санкции к тем руководителям крестьянских хозяйств, которые годами получают маленький урожай, но, при этом, не приобретают ни одного грамма удобрения, и не применят новые технологии, - считает аким области.





Глава региона отдельно остановился на вопросе реализации пилотного проекта в рамках программы «Нұрлы жер» и обеспечения роста объема строительных работ. Отметим, на 2017 год поставлена цель по вводу не менее 650 тыс. кв. метров жилья. Аким области напомнил руководителям строительных предприятий о поручении по обеспечению архитектурного разнообразия.





По итогам совещания аким области поставил задачи по внедрению новых технологий в производство, сохранению действующих рабочих мест, своевременной выплате и росту размеров заработной платы работников, а также увеличению доли казахстанского содержания в товарах работах и услугах. Для этой цели необходимо усилить меры по созданию вокруг системообразующих предприятий пояса МСБ.





- Президент поручил к 2050 году довести долю МСБ в экономике до 50 %, на сегодня доля МСБ в экономике нашей области составляет 22 %, в этом году мы должны достигнуть уровня в 25 %, - сказал Бердыбек Сапарбаев.





При этом, аким области отметил, что с целью развития предпринимательства в целом, в регионе продолжится активная реализация мер по развитию бизнеса. В том числе, согласно поручению Президента по поводу количества проверок бизнеса, в ближайшие дни будет принят Комплексный план проверок, который согласован с уполномоченными центральными государственными органами и территориальными контролирующими органами.





- Проверки будут оптимизированы, таких проверок как в прошлом году не будет. Это одно из главных поручений Президента – устранить препятствия для ведения бизнеса. Я прошу руководителей всех контролирующих органов следовать утверждаемому плану проверок. Все контролирующие органы должны проверять определенное предприятие в одно время, пусть проверка займет месяц, если необходимо – два месяца, но в оставшиеся 10 месяцев вы должны их не беспокоить. Исключением могут быть только чрезвычайные ситуации, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев, поручив своим заместителям держать на постоянном и строгом контроле ситуацию с проверками бизнеса.



