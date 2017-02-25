Портреты жителей Северной Кореи, лица которых светятся от счастья
25 февраля 2017, 13:30
Фотограф Эрик Лаффорг показал, что её жители вовсе не являются вечно подавленными и сломленными гнётом диктатуры безэмоциональными зомби.
Принято считать, что в Северной Корее лучезарная улыбка – привилегия Ким Чен Ына и представителей политической элиты, которые пользуются его расположением.
Однако, после шести поездок в Северную Корею, которая считается самой закрытой страной мира, фотограф Эрик Лаффорг решил со всей ответственностью заявить, что на самом деле её жители вовсе не являются вечно подавленными и сломленными гнётом диктатуры безэмоциональными зомби, какими их обычно изображают СМИ в желании сгустить краски.
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