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Портреты жителей Северной Кореи, лица которых светятся от счастья

25 февраля 2017, 13:30

Фотограф Эрик Лаффорг показал, что её жители вовсе не являются вечно подавленными и сломленными гнётом диктатуры безэмоциональными зомби.


Принято считать, что в Северной Корее лучезарная улыбка – привилегия Ким Чен Ына и представителей политической элиты, которые пользуются его расположением.

Однако, после шести поездок в Северную Корею, которая считается самой закрытой страной мира, фотограф Эрик Лаффорг решил со всей ответственностью заявить, что на самом деле её жители вовсе не являются вечно подавленными и сломленными гнётом диктатуры безэмоциональными зомби, какими их обычно изображают СМИ в желании сгустить краски.



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