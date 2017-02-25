В Алматинской области задержали двух наркоторговцев
25 февраля 2017, 13:37
При санкционированном обыске у обоих в общей сложности изъято около 10 грамм героина.
Усилиями оперативников Управления по борьбе с наркобизнесом ликвидирована очередная наркоточка, действовавшая в Енбекшиказахском районе, сообщает Zakon.kz.
«Оперативные мероприятия по выявлению наркоточки были организованы в г.Есике и продолжались около двух недель. В результате, операция завершилась задержанием двух местных жителей, обоснованно подозреваемых в наркоторговле. Задержанные лица ранее неоднократно привлекались к ответственности за распространение наркотиков. При санкционированном обыске у обоих в общей сложности изъято около 10 грамм героина, что является особо крупным размером» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.
По фактам сбыта и незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.296 и 297 УК РК. Подозреваемые водворены под стражу.
«В регионе с начала года из незаконного оборота изъято более 150 кг различных наркотических средств, из которых около 2 кг героина. За этот период принятыми мерами удалось выявить и задержать свыше 20 наркоторговцев» - дополнили в пресс-службе ДВД.
Фото: bloknot-voronezh.ru.
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