Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе

Верховный суд США разрешил смертные казни в штате Арканзас после 12-летнего перерыва. Об этом сообщает Associated Press, передает Об этом сообщает Associated Press, передает РБК





По данным агентства, смертная казнь не применилась в штате с 2005 года в связи с юридическими проблемами и трудностями получения препарата для инъекций. Сейчас Верховный суд отказался рассматривать обращение, поданное адвокатами восьми заключенных, ожидающих смертной казни. Генеральный прокурор Арканзаса Лесли Рутледж подал формальный запрос губернатору штата с просьбой определить сроки приведения смертных приговоров в исполнение в отношении всех восьми заключенных.





При этом агентство отмечает, что власти штата не могут казнить заключенных, поскольку у них отсутствуют необходимых препараты для инъекций. Срок действия одного из них истек 1 января этого года, поэтому его использование невозможно.





В данный момент смертной казни в Арканзасе ожидают 34 заключенных.



