Новые кадровые назначения за неделю

На минувшей неделе в Казахстане произошли кадровые перестановки, как в центральных, так и в местных органах власти, сообщает сообщает Казинформ





***





Постановлением Правительства РК от 17 февраля Алексей Цой назначен вице-министром здравоохранения РК . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. До назначения на должность вице-министра здравоохранения РК занимал должность вице-министра здравоохранения и социального развития РК.





Алексей Цой является кандидатом медицинских наук, доктором делового администрирования. С 1996 по 1997 годы он обучался в SELS college London (Великобритания). В 2001 году закончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, в 2007 году - Институт международного права и международного бизнеса «Дәнекер», в 2015 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 2002 по 2004 годы работал врачом-эндоскопистом Республиканской клинической больницы, Национального научного медицинского центра г. Астана (ННМЦ). С 2004 по 2007 годы являлся докторантом, врачом-эндоскопистом, старшим научным сотрудником ННМЦ. С 2007 по 2008 годы исполнял обязанности директора Центра внедрения современных технологий Медцентра Управления делами Президента РК, г. Астана, с 2008 по 2010 годы был директором данного центра. С 2010 по 2011 годы работал начальником Медцентра Управления делами Президента РК, г. Астана. В 2011 году был назначен главным врачом Городской больницы №1» г. Астана, где проработал до 2014 года.





***





Кроме того, на этой неделе после критики Президента назначен новый глава «СК-Фармация» Новым председателем правления ТОО «СК-Фармация» назначен Максим Касаткин.





«22 февраля 2017 года в соответствии с приказом председателя комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан назначен новый председатель правления ТОО «СК-Фармация» Касаткин Максим», - сообщает пресс-служба компании.





Напомним, в начале февраля бывший руководитель «СК-Фармация» отстранен от должности. До этого Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства назвал коррумпированной деятельность Единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения ТОО «СК-Фармация».





Максим Касаткин родился 20 января 1980 года в Акмолинской области. В 2003 году окончил ЕНУ имени Гумилева по специальности "Информатика", в 2005 году - КазЭУ имени Рыскулова по специальности "Государственное и местное управление", в 2010 году - Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова по специальности "Менеджмент общественного здравоохранения". В 2015 году стал магистрантом Академии госуправления при Президенте РК. Свою трудовую деятельность начал в 2000 году в РГКП "Денсаулык" главным специалистом отдела информационно-аналитического сопровождения. С 2001 по 2003 годы работал в частном предпринимательстве, был координатором по связям Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также возглавлял ТОО "Фармацевтическая компания "Кока-Фарм". С 2004 года работал в Казахской государственной медицинской академии инженером по государственным закупкам, в 2008 году назначен начальником отдела государственных. С 2009 по 2011 годы работал экспертом управления контроля за использованием медицинской техники и изделий медицинского назначения Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК. В 2011 году начал трудовую деятельность в ТОО "СК-Фармация" на должности начальника отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники, а в 2012 году назначен управляющим директором, далее избран членом правления ТОО «СК-Фармация». С 2013 по 2014 годы работал заместителем директора ТОО "Медсистем-НМ". С 2014 года по сентябрь 2015 года работал в управлении по мониторингу и анализу проведения государственных закупок Комитета по государственным закупкам МФ РК. С сентября 2015 года по март 2016 года занимал должность заместителя председателя правления ТОО "СК-Фармация". С июля 2016 года по 22 февраля 2017 года возглавлял департамент государственных закупок и активов МЗСР РК.





***





Аскар Достияров возглавил АО «КазынаКапитал Менеджмент». Решением правления АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек» Аскар Достияров назначен председателем правления АО «Казына Капитал Менеджмент», сообщает пресс-служба АО «НУХ «Байтерек». Сообщается, что Аскар Достияров имеет 16-летний опыт работы в финансовой сфере, включая привлечение иностранных инвестиций.





В группе компаний АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Аскар Достияров с 2013 года. Работал заместителем председателя, первым заместителем председателя правления АО «Банк развития Казахстана», управляющим директором-членом правления холдинга «Байтерек».





Аскар Достияров окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, School of Business, the GeorgeWashington University (MBA).





АО «Казына Капитал Менеджмент», дочерняя организация холдинга «Байтерек» - Фонд фондов прямых инвестиций. Создан с целью развития эффективного рынка Privat equity в Казахстане и внедрения лучшей мировой практики управления активами.





***





Решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 15 февраля 2017 года досрочно прекращены полномочия члена правления компании: заместителя председателя правления Султанбекова Каната Танатаровича





Этим же решением в состав правления избраны: заместителем председателя правления компании Шакшакбаев Вадим Шамильевич, управляющим директором Мукушева Мадина Шарияздановна.





Таким образом, состав правления сформирован из пяти членов: председатель правления - Ерлан Сапаргалиевич Идрисов; заместитель председателя правления - Шакшакбаев Вадим Шамильевич; заместитель председателя правления - Мыншарипова Сая Найманбайқызы; управляющий директор - Сатжанов Кенжебай Сатжанович; управляющий директор - Мукушева Мадина Шарияздановна.





***





Кроме того, в системе РТРК «Казахстан» произведен ряд кадровых назначений. Решением совета директоров АО «РТРК «Казахстан» от 24 февраля 2017 года Мади Манатбек назначен генеральным директором ТОО «Республиканское радио», сообщается на сайте kaztrk.kz .





Мади Манатбек в 2012-2013 годах занимал должность заместителя председателя правления АО «РТРК «Казахстан» по производству. ТОО «Республиканское радио» является дочерней организацией АО «РТРК «Казахстан» и осуществляет деятельность по радиовещанию, объединив в своем составе четыре радиоканала Казахское радио, «Шалқар», «Астана», «Classic».





Аскар Ашимов назначен директором Национального телеканала «Казахстан», он в разные годы работал в должностях директора Атырауского филиала АО «РТРК «Казахстан», главного режиссера Национального телеканала «Казахстан».





Также назначен директор Дирекции регионального развития АО «РТРК «Казахстан». Эту должность занял Арсений Дюсенов, который ранее работал в должностях директора Акмолинского и Восточно-Казахстанского филиалов АО «РТРК «Казахстан».





Ранее занимавший должность директора Национального телеканала «Казахстан» Жанахмет Агыбаев назначен директором Атырауского областного филиала.





Также прекращены полномочия заместителя председателя правления Общества по развитию регионов Ильяса Искакова и Досымбека Утегалиева, ранее занимавшего должность генерального директора ТОО «Республиканское радио».





Напомним, 9 февраля председателем правления АО «РТРК «Қазақстан» был назначен известный казахстанский политический и общественный деятель, политолог, учёный и публицист Ерлан Карин. А ведущий шоу «Түнгі студияда» Нурлан Коянбаев стал генеральным продюсером РТРК «Казахстан».





***





Прокурором Акмолинской области назначен государственный советник юстиции 3 класса Тимур Ташимбаев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.





Тимур Ташимбаев окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности «правоведение». Трудовую деятельность начал стажером следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Алматы. Работал следователем прокуратуры, помощником прокурора Фрунзенского района г. Алматы, а также помощником, старшим помощником, заместителем прокурора Илийского района Алматинской области. В разные годы занимал различные должности в Генеральной прокуратуре Казахстана, был прокурором Турксибского и Бостандыкского районов г. Алматы, заместителем прокурора г. Астаны. С 2007 по 2012 год работал заместителем заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы Администрации Президента РК. С 2012 по 2016 год работал начальником департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.





***





Кроме того, на этой неделе сменился глава местной полицейской службы ДВД Кызылординской области. Распоряжением акима области по предложению министра внутренних дел РК по согласованию с областным маслихатом полковник полиции Бауыржан Ибраев назначен начальником Местной полицейской службы Департамента внутренних дел Кызылординской области.





Бауыржан Ибраев родился в 1969 году. Окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1997 году инспектором управления дорожной полиции областного управления внутренних дел. В 1998-2013 годах работал на различных ответственных должностях управления дорожной полиции. В 2013-2015 годах - заместитель начальника управления административной полиции. С июня 2016 года до нового назначения - заместитель начальника Местной полицейской службы ДВД области.





***





Дочерний банк АО «Сбербанк России» сообщил об избрании Натальи Лазаревой председателем совета директоров банка.





«В соответствии с решением совета директоров ДБ АО "Сбербанк" председателем совета директоров избрана Наталья Лазарева», - сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.





Напомним, с 21 февраля 2017 года досрочно прекращены полномочия председателя совета директоров ДБ АО "Сбербанк" Светланы Сагайдак. Наблюдательный совет ПАО Сбербанк принял решение об освобождении Сагайдак от занимаемых должностей в группе Сбербанк по причине ее личной инициативы и истечения контракта с международной группой Сбербанк с 1 марта 2017 года. "Светлане удалось сформировать надёжную и устойчивую систему взаимодействия банка с корпоративными клиентами, значительно улучшить показатели работы дочерних банков и усилить нашу международную команду. От имени всей команды я хочу сказать ей огромное спасибо за многолетнюю добросовестную работу!", - отметил президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк, руководитель блока Sberbank International Светлана Сагайдак возглавляла совет директоров ДБ АО "Сбербанк" с 28.12.2016 по 21.02.2017.





Мурат Жакеев.



