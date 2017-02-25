Союзник Меркель пригрозил США торговой войной в ответ на введение пошлин на товары из ЕС

Если Трамп наложит штрафные пошлины на товары из ЕС или ФРГ, Европа должна ввести точно такие же сборы на товары из США, заявил политик

Европа должна будет зеркально ответить, если воплотятся в жизнь планы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из ЕС в рамках проведения Вашингтоном протекционистской экономической политики. Об этом заявил глава фракции ХДС/ХСС (германских партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз") в Бундестаге Фолькер Каудер в опубликованном в субботу интервью изданиям медийной группы Funke, передает ТАСС.

"Если Трамп наложит штрафные пошлины на товары из ЕС или ФРГ, Европа должна ввести точно такие же сборы на товары из США", - заявил политик. "Мы не можем мириться со всем, чем угодно. Нужно напомнить нашим друзьям в Вашингтоне, что и раньше торговые войны - из-за курятины или спагетти - были малопродуктивны для обеих сторон", - добавил Каудер.

Он уверен, что США, будучи страной-экспортером, зависят от свободной торговли. "Мы должны спокойно и уверенно сказать: если Трамп сделает то, что обещает, Европа должна будет ответить", - подытожил парламентарий.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно утверждал, что Вашингтону следует ввести дополнительные пошлины на иностранные товары, чтобы бороться против занижения курсов валют другими странами. В своей речи при вступлении в должность республиканец заявил, что в период его президентства США будут руководствоваться прежде всего собственными национальными интересами, а каждое решение по торговле, налогам, иммиграции и внешней политике будет вырабатываться "для того, чтобы пользу получали американские трудящиеся и семьи".

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль выразил опасения по поводу того, что Трамп серьезно настроен выполнить свои предвыборные обещания, в том числе по поводу введения протекционистских торговых мер для защиты американского рынка. Германия и Европа, по словам Габриэля, должны готовиться защищать свои интересы перед лицом США. При этом министр отметил, что лишь 10% экспорта Германии приходится на США, 60% - на Европу.

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