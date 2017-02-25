Богатые тоже плачут: 10 звёздных мам, брошенных беременными

Две полоски. Это к радости или к печали? Порой это событие объединяет людей, а иногда../

1. Том Брэди и Бриджит Мойнахан





Звезда сериала «Секс в большом городе» Бриждит рассталась со своим возлюбленным - американским футболистом Томом Брэди – не подозревая, что вскоре станет матерью его ребенка. Том же ушел к другой женщине - топ-модели Жизель Бюндхен. Однако несмотря на то, что актриса сама растит ребенка, мальчика часто навещает отец и принимает его у себя, где он проводит время со сводными братом и сестрой.





2. Иван Телегин и Евгения Ноур

Танцовщица Евгения, будучи беременной, была уверена, что муж - хоккеист команды ЦСКА Иван Телегин - постоянно пропадает на тренировках. Только из интернета она узнала, что у Ивана роман с исполнительницей народных песен, экс-наставницей телепроекта «Голос» - Пелагеей. После рождения сына и возвращения из роддома Евгении пришлось услышать от отца ребенка, что он уходит. Вскоре состоялась и свадьба с Пелагеей. В настоящее время Иван не принимает участия в воспитании сына, а только передает деньги.





3. Скотт Дизик и Кортни Кардашян

У этой пары все сложно – множество расставаний было в их отношениях. Пишут, что причина была в постоянных развлечениях гражданского мужа на стороне и его злоупотреблении спиртным. Очередной разрыв как раз и произошел незадолго до рождения третьего ребенка. Кортни не смущала участь матери-одиночки, и более того, после рождения сына Рейна она даже увлеклась романом с Джастином Бибером.





4. Вадим Любушкин и Валерия Гай Германика

Журналисты и поклонники звезды Валерии Гай Германики самым смелым ее поступком считают открытый разрыв с мужем, танцором Вадимом Любушкиным, в период беременности. И до настоящего времени о своем решении она нисколько не пожалела.





5. Флавио Бриаторе и Хайди Клум

Флавио Бриаторе, итальянский предприниматель, который является биологическим отцом старшей дочери Хайди Клум, не поддерживал «ангела» Victoria's Secret в период ее беременности, а напротив, открыто развлекался на стороне. Все это привело к болезненному расставанию модели в столь сложном положении. Правда, вскоре появился роман с музыкантом Силом, но это уже другая история.





6. Никита Джигурда и Яна Павелковская

Когда Яна ждала ребенка, будущий отец Никита очень активно участвовал в проекте «Танцы на льду», где также активно завел роман с партнершей по шоу Мариной Анисиной. Такой подлости от Джигурды Яна не ожидала и ушла от супруга, несмотря на поздние сроки беременности. После такого поворота Никита быстро оформил брак с Анисиной, который, правда, тоже оказался недолговечным. Как живет Яна, какие у нее отношения с отцом ребенка, журналистам не сообщается.





7. Сергей Жорин и Катя Гордон

Эта пара неоднократно официально расходилась, публично объявляя о разрыве, и опять сходилась, оформляя свой брак. Так произошло и во время первой беременности Кати, когда адвокат Сергей Жорин оставил ее без своей поддержки. На данный же момент пара опять находится в союзе и ожидает пополнение в семье.





8. Антон Петров и МакSим

Гражданский супруг певицы МакSим за пару месяцев до появления на свет дочери Марии объявил о том, что уходит к молодой возлюбленной. Весной 2015-го Антон Петров официально взял в жены дочь депутата Госдумы. МакSим почти год мастерски скрывала, что больше не живет вместе с отцом дочери, игнорировала вопросы журналистов и поклонников, но все же тайное стало явным.





9. Рэпер The Dream и Кристина Милиан

Актриса Кристина Милиан и The Dream связали себя узами брака 4 сентября 2009 года, а через 3 месяца после свадьбы и за девять дней до рождения их дочери Вайолет, певица подала на развод. Причина – измена мужа. На данный момент дочь остается на попечении матери - известной американской актрисы и певицы кубинского происхождения.





10. Андрей Аршавин и Юлия Барановская

Известный футболист Андрей Аршавин почти девять лет прожил с Юлией в гражданском браке, а когда Барановская была на пятом месяце беременности, объявил, что любит другую. От такой новости Юлии пришлось даже лечь на сохранение. После рождения сына Арсения молодая мама надеялась на возвращение Аршавина, однако этого не произошло до сих пор.





Источник: onedio.ru