Последние несколько лет вместе с дочерью-инвалидом 1 группы она проживает в комнате площадью 15 кв. м, предоставленной государством во временное пользование.

Актюбинка, обратившаяся к Бердыбеку Сапарбаеву за помощью в ходе отчетной встречи, получила временное жильё. Напомним, в ходе отчетной встречи акима Актюбинской области с населением к Бердыбеку Сапарбаеву обратилась жительница и рассказала, что состоит в очереди на получение жилья из государственного фонда в течение 10 лет. Последние несколько лет вместе с дочерью-инвалидом 1 группы она проживает в комнате площадью 15 кв. м, предоставленной государством во временное пользование.

В пятницу, 24 февраля, аким области специально выехал в пос. Заречный-2, чтобы ознакомиться с условиями проживания Гульмиры Есбергеновой и ее дочери. В комнате, где проживает семья, нет элементарных удобств и даже отопления. В таких условиях она не могла воспитывать дочь и вынуждена была попросить помощь у руководства региона.

Бердыбек Сапарбаев поручил акиму г. Актобе взять данный вопрос на контроль и по возможности в сжатые сроки решить ее жилищную проблему.

Уже сегодня Гульмира вместе с дочерью переехала в просторную и тёплую двухкомнатную квартиру в районе Авиагородка.

Здесь она сможет жить до тех пор, пока не подойдёт очередь на получение жилья из госфонда.

- Нам необходимо оказывать всяческую помощь всем, кто действительно в ней нуждается. Вот посмотрите, как радуется Инабат, это самая лучшая благодарность для нас, - сказал аким области.

Секретарь областного маслихата Сания Калдыгулова от имени депутатов вручила Гульмире почти 200 тысяч тенге на лечение Инабат, аким г. Актобе Ильяс Испанов пообещал решить вопрос с установкой для подачи тёплой воды.



