Б. Сапарбаев: Мы должны принять все меры по поддержке местных производств

В ходе традиционного субботнего объезда Бердыбек Сапарбаев уделил особое внимание овощехранилищам, благодаря бесперебойной работе которых актюбинцы могут приобретать продукты питания по доступным ценам.

Аким области Бердыбек Сапарбаев ознакомился с деятельностью ряда предприятий и выяснил какая помощь требуется местным компаниям для их дальнейшего развития.

В ходе традиционного субботнего объезда Бердыбек Сапарбаев уделил особое внимание овощехранилищам, благодаря бесперебойной работе которых актюбинцы могут приобретать продукты питания по доступным ценам.

ТОО «СХФ «Пригородный» имеет 2 хранилища общей емкостью 1000 тонн. В 2015 году с участием АО «КазАгроФинанс» было построено современное овощехранилище мощностью 3 тысячи тонн. «Ақтөбе - көкөніс» работает с октября 2011 года и может хранить до 2000 тонн плодоовощной продукции, подсолнечного масла, риса, соли и сахара. Глава региона осмотрел условия хранения продукции. Следующим объектом его посещения стало ТОО «Атамекен нан-2000», действующее на рынке 17 лет. В настоящее время здесь производится более 15 тонн высококачественной продукции в сутки, в том числе 3840 тонн хлеба, 881 тонну хлебобулочных изделий.

Ряд местных предприятий активно пользуется мерами господдержки. В частности, ТОО «М-Трио» 4 год занимается производством корпусной мебели. Два года назад предприятие воспользовалось кредитными ресурсами в АФ АО «ФРП «Даму» на сумму 60 млн. тенге и сумело закупить необходимое оборудование, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Руководитель уникального ТОО «Актюбинский завод противопожарного оборудования» Тимур Рабаев попросил Бердыбека Сапарбаева оказать содействие в решении проблемы, связанной с реализацией на актюбинском рынке некачественного противопожарного оборудования, поставляемого из дальнего зарубежья.

Компания занимается производством высококачественного противопожарного оборудования, порошковых огнетушителей, пожарных шкафов. В настоящее время имеет представительства в г. Алматы и Астана, планирует открыть филиалы в г. Шымкент и Восточно-Казахстанской области. Производственная мощность предприятия составляет более 265 тысяч изделий, однако на данный момент завод загружен лишь на половину.

- Мы должны принять самые эффективные меры по поддержке местных производств, помочь им развиваться дальше. Что касается вашего предприятия: необходимо сделать расчет в разрезе наших компаний, посмотреть какая в регионе потребность в противопожарном оборудовании. В первую очередь покрыть нашу потребность, а затем выходить на другие регионы. Мы поможем вам со сбытом вашей продукции, окажем поддержку в открытии филиалов в других областях, - пообещал аким области в ходе посещения «АЗПО».



