В Ираке нашли массовое захоронение с четырьмя тысячами трупов

Крупнейшее массовое захоронение в Ираке, предположительно, с четырьмя тысячами тел, было обнаружено неподалеку от Мосула, где сейчас проходит операция против террористической группировки "Исламское государство", пишет РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

Как пишет газета, огромная воронка расположена в районе Хасфа неподалеку от дороги, соединяющей Мосул со столицей Ирака — Багдадом. Боевики террористической группировки "Исламское государство" убивали захваченных в плен в 2014 году иракских силовиков и сваливали их тела в эту яму. По словам местных жителей, убийства в Хасфе начались спустя шесть месяцев после того, как боевики ИГ летом 2014 года взяли Мосул.

Очевидцы сообщают, что большинство жертв были застрелены, а глубина ямы, по их оценкам, составляла более 400 метров до того, как в нее начали сваливать тела. Один из очевидцев этих событий Махмуд сообщил, что его насильно заставили смотреть на то, как боевики за один день осуществили массовую казнь порядка двух тысяч полицейских и военных, среди которых находился его родственник. В другом случае Махмуд стал очевидцем того, как в воронку сбросили автобус с езидами.

К июню 2015 года боевики засыпали воронку слоем земли, предварительно свалив туда грузовые контейнеры и куски бетонных стен.

Неделю назад премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула от боевиков ИГ. В пятницу правительственные силы Ирака отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города, а также полностью взяли под контроль аэропорт. Восточный Мосул был полностью освобожден от террористов ИГ в ходе идущей с октября 2016 года операции иракских военных и коалиции во главе с США.

Фото © AFP 2017/ Delil Souleiman