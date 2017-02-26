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Литва хочет постоянного присутствия военных США на своей территории

26 февраля 2017, 01:12

Конституция Литвы запрещает нахождение военнослужащих баз других государств на территории страны.


Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что государство выступает за постоянное присутствие американских военных на территории своей страны.

— Мы выступаем за постоянное присутствие, потому что наш собственный контингент весьма ограничен, — сказал Линкявичюс.

Однако Конституция Литвы запрещает нахождение военнослужащих баз других государств на территории страны. Линкявичюс видит лазейку в том, чтобы оставить право собственности на базы за Литвой, но позволить американцам ими пользоваться.

Напомним, что страны Балтии подписали соглашение о размещении у себя военных батальонов США.

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий, источник - Лайф


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