Литва хочет постоянного присутствия военных США на своей территории
Конституция Литвы запрещает нахождение военнослужащих баз других государств на территории страны.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что государство выступает за постоянное присутствие американских военных на территории своей страны.
— Мы выступаем за постоянное присутствие, потому что наш собственный контингент весьма ограничен, — сказал Линкявичюс.
Однако Конституция Литвы запрещает нахождение военнослужащих баз других государств на территории страны. Линкявичюс видит лазейку в том, чтобы оставить право собственности на базы за Литвой, но позволить американцам ими пользоваться.
Напомним, что страны Балтии подписали соглашение о размещении у себя военных батальонов США.
Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий, источник - Лайф
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