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Курдская журналистка погибла при освещении освобождения Мосула от ИГИЛ

26 февраля 2017, 01:43

По сообщению её коллег, взрывное устройство было заложено вдоль одной из дорог и сработало в непосредственной близости от журналистки.


Корреспондент курдского телеканала "Рудав" Шифа Гарди, освещавшая операцию иракских войск по освобождению города Мосула от террористов ИГИЛ, погибла, подорвавшись на мине.

По сообщению её коллег, взрывное устройство было заложено вдоль одной из дорог и сработало в непосредственной близости от журналистки.

— Она вела ежедневную специальную передачу о боевых действиях в Мосуле на "Рудав-ТВ" и недавно приступила к освещению изнутри разворачивающихся боевых действий в самом Мосуле, — говорится в сообщении телеканала.


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