Стали известны лауреаты премии "Золотая малина"

В Лос-Анжелесе состоялась 37-я церемония вручения премии худшему фильму года - "Золотой малины" - которая по традиции проводится накануне церемонии "Оскаров". Главный приз достался документальной картине режиссера Динеша Д'Cоузы "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии", пишет ВВС.

"Америка Хиллари" - это критический взгляд на Демократическую партию США. В частности, Динеш Д'Cоуза обвиняет демократов в связях с "Ку-Клукс-Кланом".

"Что касается американской истории, то единственный урок, который Д'Соуза принял близко к сердцу - это слова [американского шоумена XIX века] Ф.Т.Барнума: "Каждую минуту на свет появляется новый лох", - так отозвался об "Америке Хиллари" кинокритик издания Movie Nation.

Фильм Д'Соузы победил сразу в четырех категориях: худший фильм, худший исполнитель главной роли - все тот же Д'Соуза, сыгравший самого себя; худшая режиссура - опять Д'Cоуза и Брюс Скули, а также худшая актриса - Бекки Тернер, сыгравшая Хиллари Клинтон, не произнеся в фильме ни одного слова.

Этой сравнительно малоизвестной актрисе пришлось побить таких экранных "акул", как Джулия Робертс (за фильм "Несносные леди"), Наоми Уоттс ("Дивергент, глава 3-я: За стеной") и Меган Фокс ("Черепашки-ниндзя-2").

В категории "худший римейк, приквел, сиквел или "сдиралово"" лучшим, то есть худшим, оказался "Бэтмен против Супермена". Он же победил и в категории "худший сценарий".

Динеш Д'Соуза назвал "Золотые малины" своему фильму "жалкой местью тех, кто проиграл".

В интервью изданию USA Today он сказал: "Люди все еще бесятся по поводу 8-го ноября [день президентских выборов], и частично это голосование - это опосредованная злоба на Трампа".

Малобюджетная картина вышла в прокат в июле 2016 года, ее кассовые сборы составили 13 млн долларов. Дональд Трам в "Твиттере" призывал своих сторонников пойти и посмотреть "Америку Хиллари".

На сайте "Золотой малины" есть и объявление о том, что жюри все еще ждет, когда Трамп заберет свою "Золотую малину", которую он выиграл в 1991 году за эпизодическую роль самого себя в фильме "Призраки этого не делают" ("Ghosts Can't Do It).