В Малайзии подтвердили, что VX-газ стал причиной смерти Ким Чен Нама

На пробах, взятых со слизистой оболочки глаза и лица скончавшегося Ким Чен Нама было обнаружено отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX Nerve Agent

Эксперты-химики министерства здравоохранения Малайзии подтвердили предположение медиков при вскрытии тела Ким-Чен Нама — брата Ким Чен Ына, что опасное химическое вещество VX стало причиной его смерти. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министра здравоохранения Малайзии Субраманиама Сатхасивама, передает Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министра здравоохранения Малайзии Субраманиама Сатхасивама, передает РИА Новости





Ранее полиция установила, что на пробах, взятых со слизистой оболочки глаза и лица скончавшегося Ким Чен Нама было обнаружено отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX Nerve Agent, которое является химическим оружием.





"Химическое вещество стало причиной очень серьезного паралича, который привел к смерти в очень короткое время", — сказал малайзийский министр, отметив, что вещество VX в больших дозах приводит к быстрой смерти человека.





Покушение на гражданина КНДР, у которого имелся паспорт на имя Ким Чхоля, произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии. Сразу после этого Южная Корея объявила, что погибший является проживавшим в Макао Ким Чен Намом — единокровным братом лидера КНДР Ким Чен Ына.





Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления.



