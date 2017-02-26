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Вьетнамские дипломаты впервые опросили подозреваемую по делу Ким Чен Нама

26 февраля 2017, 09:38

Встреча дипломатов Вьетнама с Хыонг состоялась 25 февраля.


Дипломаты Вьетнама впервые опросили задержанную в Малайзии 29-летнюю гражданку Вьетнама с паспортом на имя Зоан Тхи Хыонг, которую подозревают в причастности к смерти предположительно Ким Чен Нама — старшего брата северокорейского руководителя Ким Чен Ына, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

По его данным, МИД Вьетнама распространил в воскресенье заявление, в котором поддерживается версия, которую Хыонг озвучивала с самого начала: она думала, что принимает участие в комедийном телешоу.

Встреча дипломатов Вьетнама с Хыонг состоялась 25 февраля.

Внешнеполитическое ведомство признало, что Зоан Тхи Хыонг является гражданкой Вьетнама 1988 года рождения, и дало указание своему посольству в Малайзии уладить дело в соответствии с международным правом.

Как сообщалось ранее, 13 февраля в аэропорту Малайзии было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи признали проживавшего до сих пор в Макао Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Его личность официально не подтверждена, по паспорту он значился как Ким Чхоль.

Вместе с Хыонг в нападении принимала участие 25-летняя гражданка Индонезии по имени Сити Аисья.

По данным полиции, вместе с Аисьей гражданка Вьетнама напала на гражданина КНДР в аэропорту Куала-Лумпура, обмазав его лицо какой-то жидкостью. Вскоре после этого жертва нападения скончалась. Полиция Малайзии обнаружила на лице жертвы следы отравляющего вещества нервно-паралитического свойства VX, оно оказало воздействие и на саму Хыонг.

"Здоровье Хыонг сейчас стабильно", — приводит Рёнхап заявление МИД Вьетнама.

Полиция Малайзии ранее утверждала, что подозреваемые прекрасно знали, что они делают, так как после нападения Хыонг поспешила вымыть руки в туалете. Начальник малайзийской полиции подчеркнул, что Хыонг и Аисья прошли для нападения тщательную тренировку.

Власти Южной Кореи утверждают, что в Куала-Лумпуре был действительно убит Ким Чен Нам, обвиняя в этом власти КНДР.

Иван Захарченко.

Фото: AFP 2017/ JoongAng Sunday.

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