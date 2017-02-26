Вьетнамские дипломаты впервые опросили подозреваемую по делу Ким Чен Нама

Дипломаты Вьетнама впервые опросили задержанную в Малайзии 29-летнюю гражданку Вьетнама с паспортом на имя Зоан Тхи Хыонг, которую подозревают в причастности к смерти предположительно Ким Чен Нама — старшего брата северокорейского руководителя Ким Чен Ына, передает передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.





По его данным, МИД Вьетнама распространил в воскресенье заявление, в котором поддерживается версия, которую Хыонг озвучивала с самого начала: она думала, что принимает участие в комедийном телешоу.





Встреча дипломатов Вьетнама с Хыонг состоялась 25 февраля.





Внешнеполитическое ведомство признало, что Зоан Тхи Хыонг является гражданкой Вьетнама 1988 года рождения, и дало указание своему посольству в Малайзии уладить дело в соответствии с международным правом.





Как сообщалось ранее, 13 февраля в аэропорту Малайзии было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи признали проживавшего до сих пор в Макао Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Его личность официально не подтверждена, по паспорту он значился как Ким Чхоль.





Вместе с Хыонг в нападении принимала участие 25-летняя гражданка Индонезии по имени Сити Аисья.





По данным полиции, вместе с Аисьей гражданка Вьетнама напала на гражданина КНДР в аэропорту Куала-Лумпура, обмазав его лицо какой-то жидкостью. Вскоре после этого жертва нападения скончалась. Полиция Малайзии обнаружила на лице жертвы следы отравляющего вещества нервно-паралитического свойства VX, оно оказало воздействие и на саму Хыонг.





"Здоровье Хыонг сейчас стабильно", — приводит Рёнхап заявление МИД Вьетнама.





Полиция Малайзии ранее утверждала, что подозреваемые прекрасно знали, что они делают, так как после нападения Хыонг поспешила вымыть руки в туалете. Начальник малайзийской полиции подчеркнул, что Хыонг и Аисья прошли для нападения тщательную тренировку.





Власти Южной Кореи утверждают, что в Куала-Лумпуре был действительно убит Ким Чен Нам, обвиняя в этом власти КНДР.





Иван Захарченко.



