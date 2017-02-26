Казахстанские лыжники завоевали «серебро» и «бронзу» масс-старта Азиады-2017

«Золото» выиграл японец Акира Лентинг. Казахстанец Сергей Черепанов показал такое же время, однако по результатам фотофиниша довольствовался «серебром».

На зимних Азиатских играх в Саппоро прошла гонка с массовым стартом на 30 километров свободным стилем у мужчин.





«Золото» выиграл японец Акира Лентинг. Казахстанец Сергей Черепанов показал такое же время, однако по результатам фотофиниша довольствовался «серебром». Бронзовым призером стал еще один лыжник из Казахстана — Николай Чеботько.





Зимние Азиатские игры-2017. Лыжные гонки. Саппоро (Япония)





Мужчины. Масс-старт. 30 километров свободным стилем.





1. Акира Лехтинг (Япония) — 1:22:54.0

2. Сергей Черепанов (Казахстан) — +0.0

3. Николай Чеботько (Казахстан) — +2.3





4. Ердос Ахмадиев (Казахстан) — +5.4.







