Казахстанские лыжники завоевали «серебро» и «бронзу» масс-старта Азиады-2017
26 февраля 2017, 11:17
«Золото» выиграл японец Акира Лентинг. Казахстанец Сергей Черепанов показал такое же время, однако по результатам фотофиниша довольствовался «серебром».
На зимних Азиатских играх в Саппоро прошла гонка с массовым стартом на 30 километров свободным стилем у мужчин.
«Золото» выиграл японец Акира Лентинг. Казахстанец Сергей Черепанов показал такое же время, однако по результатам фотофиниша довольствовался «серебром». Бронзовым призером стал еще один лыжник из Казахстана — Николай Чеботько.
Зимние Азиатские игры-2017. Лыжные гонки. Саппоро (Япония)
Мужчины. Масс-старт. 30 километров свободным стилем.
1. Акира Лехтинг (Япония) — 1:22:54.0
2. Сергей Черепанов (Казахстан) — +0.0
3. Николай Чеботько (Казахстан) — +2.3
4. Ердос Ахмадиев (Казахстан) — +5.4.
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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