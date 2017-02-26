Политолог: Рабочая группа должна открыто обсудить все замечания по реформе

Политолог считает очень верным то, что эти реформы выставлены на всеобщее обсуждение.

Очень правильно то, что о конституционных реформах первым заговорил сам Президент. Об этом сегодня заявил известный политолог Амиржан Косанов в ходе телемоста на телеканале «Казахстан» по обсуждению Конституционных реформ, объявленных Президентом РК , сообщает , сообщает Казинформ





«Я считаю очень правильным то, что о Конституционных реформах первым заговорил сам Президент. Так как его слово является весомым», - сказал Косанов.





Политолог считает очень верным то, что эти реформы выставлены на всеобщее обсуждение.





«В этой связи рабочая группа должна открыто обсудить все вызывающие сомнения вопросы, критические замечания, высказанные предложения. Дать возможность Правительству независимо проводить социально-экономическую политику - это значит дать возможность наряду с политическими реформами дать возможность для экономической модернизации. К примеру, если Премьер-Министр сможет доказать перед Мажилисом правильность предложенной им программы, то это плюс. Если же он не сможет доказать, то мажилисмены смогут снять его с должности», - добавил Косанов.





Серик Сабеков.



