Уровень террористической угрозы Великобритании сравним с эпохой активности ИРА

В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный", выше него только "критический".

Уровень террористической угрозы в Великобритании на сегодняшний день сопоставим с временами активной деятельности военизированной группировки "Ирландская республиканская армия" (ИРА). Об этом в интервью газете The Telegraph заявил один из ведущих прокуроров Соединенного Королевства Макс Хилл, чья деятельность на протяжении многих лет связана с расследованием громких террористических актов, передает Об этом в интервью газете The Telegraph заявил один из ведущих прокуроров Соединенного Королевства Макс Хилл, чья деятельность на протяжении многих лет связана с расследованием громких террористических актов, передает ТАСС





По его словам, угроза, исходящая от террористической группировки "Исламское государство", сопоставима с той, которую представляла ИРА в 1970-х годах. "Относительно угрозы, которую несет ИГ, я думаю, что интенсивность и частота подготовки серьезных терактов с целью неизбирательного нападения на гражданских лиц независимо от их расы и цвета кожи представляет в настоящее время огромный риск, который никто из нас не должен игнорировать", - сказал Хилл.





"Я думаю, что, несомненно, существует серьезная постоянная опасность (совершения теракта - прим. The Telegraph), которая, по крайней мере, сопоставима с террористической угрозой в Лондоне в 1970-х годах, когда ИРА была активной за пределами Северной Ирландии", - подчеркнул прокурор.





В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический". Власти страны ранее проинформировали, что к ИГ присоединились не менее 850 британцев. В Лондоне растут опасения, что многие из них могут в любой момент вернуться на родину и, как полагают правоохранительные органы, совершить теракты на улицах британских городов.





Игорь Броварник.



