Порошенко пообещал «не оставить без поддержки» жителей Крыма

По мнению украинского лидера, Киев уже сумел «на самом высоком международном уровне — в ООН — закрепить за Россией статус оккупационной власти».

Президент Украины Петр Порошенко, напомнив о митинге сторонников Евромайдана в Симферополе 26 февраля 2014 года, заявил, что Киев не оставит сограждан «во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки». Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook, передает Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook, передает РБК





«Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной», — напомнил Порошенко, отметив, что «на следующий день Россия прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей». «Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки», — сообщил глава Украины.





«Весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина», — также сообщил Порошенко. «Мы продолжаем борьбу», — заключил он.





По мнению украинского лидера, Киев уже сумел «на самом высоком международном уровне — в ООН — закрепить за Россией статус оккупационной власти». Российская сторона, по словам президента, «несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины — в автономной Республике Крым и городе Севастополь».





В ночь на 27 февраля здания крымской Верховной Рады и Совета министров заняли вооруженные люди в униформе без опознавательных знаков. В этот же день президиум парламента республики выступил с обращением, заявив жителям Крыма о необходимости проведения референдума о статусе Крыма. Тогда же с должности главы Совета министров автономной республики был снят Анатолий Могилев, его пост занял Сергей Аксенов.





Днем ранее, в свою очередь, в Симферополе у стен парламента Крыма состоялся митинг сторонников Евромайдана. В акции тогда приняли участие около 5 тыс. человек.



