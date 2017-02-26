"Барыс" обыграл "Трактор" и вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
26 февраля 2017, 22:50
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Барыса".
Астанинский "Барыс" одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 3:1 в третьем матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает ТАСС.
Встреча прошла в Астане.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Найджел Доус (24-я, 41-я минуты) и Кори Тривино (59). У проигравших отличился Дмитрий Пестунов (20).
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Барыса".
Следующий матч пройдет 28 февраля в Астане.
Фото © Юрий Смитюк/ТАСС
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