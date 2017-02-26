"Барыс" обыграл "Трактор" и вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Барыса".

Астанинский "Барыс" одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 3:1 в третьем матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает ТАСС.

Встреча прошла в Астане.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Найджел Доус (24-я, 41-я минуты) и Кори Тривино (59). У проигравших отличился Дмитрий Пестунов (20).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Барыса".

Следующий матч пройдет 28 февраля в Астане.

Фото © Юрий Смитюк/ТАСС