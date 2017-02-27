Озвучены результаты допинг-тестов Головкина и Джейкобса
27 февраля 2017, 01:37
Месяц назад казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс сдали допинг-тесты перед предстоящим боем 18 марта,.
Президент WBC Маурисио Сулейман в своем Тwitter сообщил о результатах допинг тестов казахстанца Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса, пишет sports.kz.
Сулейман подтвердил, что результат тестов на допинг у обоих боксеров отрицательный.
Напомним, месяц назад казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс сдали допинг-тесты перед предстоящим боем 18 марта, который состоится в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
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