Озвучены результаты допинг-тестов Головкина и Джейкобса

Месяц назад казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс сдали допинг-тесты перед предстоящим боем 18 марта,.

Президент WBC Маурисио Сулейман в своем Тwitter сообщил о результатах допинг тестов казахстанца Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса, пишет sports.kz.

Сулейман подтвердил, что результат тестов на допинг у обоих боксеров отрицательный.

Напомним, месяц назад казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс сдали допинг-тесты перед предстоящим боем 18 марта, который состоится в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.