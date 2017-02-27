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Джеки Чан пришел на "Оскар" с игрушками

27 февраля 2017, 07:20

Церемония начнется с песни Джастина Тимберлейка.


Звездные гости проходят по красной ковровой дорожке, демонстрируя всем свои изящные наряды, сообщает РИА Новости.
Джеки Чан появился на ковровой дорожке в окружении плюшевых игрушек.

Церемония начнется с песни Джастина Тимберлейка.

В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения престижной кинопремии "Оскар". Победители в различных номинациях получат заветные статуэтки за вклад в киноиндустрию. В этом году наибольшего количества номинаций удостоен мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла, который вплотную приблизился к историческому рекорду, завоевав упоминание в 14 категориях: раньше такого успеха добивались "Титаник" и "Все о Еве" 1950 года.

Фото: AFP

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