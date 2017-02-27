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Фильм иранского режиссера получил «Оскар»

27 февраля 2017, 09:33

Об этом было объявлено на 89-й церемонии вручения награды.


Премия Американской академии киноискусств «Оскар» в номинации «Фильм на иностранном языке» присуждена иранской ленте «Коммивояжер».

Об этом было объявлено на 89-й церемонии вручения награды, проходящей в Лос-Анджелесе, передает Лента.ру.

Снявший фильм режиссер Асгар Фархади ранее объявил об отказе ехать на церемонию в связи с тем, что президент США Дональд Трамп выпустил указ о 90-дневном запрет на въезд граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением, в том числе Ирана.

Примеру режиссера последовала исполнительница главной роли в его фильме Таране Алидусти. В 2012 году Фархад также получил «Оскар» в этой же номинации — за картину «Развод Надера и Симин».

Действие указа Трампа об ужесточении иммиграционной политики, подписанного 27 января, распространялось на приезжих из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Санкции коснулись граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Позже судебные власти заблокировали действие указа.

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

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