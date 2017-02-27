О подозрительных операциях

Многие совершая все это, не думают о том, что могут совершить операции, которые по законодательству Республики Казахстан, аналогично и других стран, могут отнести к подозрительным.

Каждый день, все мы совершаем какие-либо финансовые операции, сделки и тому подобное. Многие совершая все это, не думают о том, что могут совершить операции, которые по законодательству Республики Казахстан, аналогично и других стран, могут отнести к подозрительным. От таких подозрительных операций подозрения могут перекинуться на лицо их совершающих.





В Казахстане принят и действует Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В данном законе дано определение подозрительной операции с деньгами и (или) иным имуществом - операция клиента (включая попытку совершения такой операции, операции, находящейся в процессе совершения или уже совершенную операцию), в отношении которой возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иную преступную деятельность.





Обычному человеку неприятен сам факт подозрения в чём-то. Но увы, закон - есть закон, и его незнание не освобождает от ответственности. Мною проводился опрос фокус-группы, состоящей из 100 людей имеющих и не имеющих отношения к корпоративным финансам, праву, в том числе простых граждан. Из этой группы только малая часть, около 25%, знают, что есть такой закон или что-то слышали о нём, но практически никто не дал мне своего определения подозрительной операции.





Законодательством определены сто одиннадцать признаков подозрительной операции. В данном перечне, например, есть такие:





• Приобретение имущества и иных материальных ценностей в пользу третьего лица, не состоящего в отношении близкого родства или свойства, опекуна попечителя и подопечного.

• Несоответствие сделки характеру деятельности организации согласно учредительным документам этой организации.

• Систематическое проведение клиентом высокорисковых финансовых операций, результатом которых являются постоянный доход или постоянный убыток клиента.

• Проведение операции клиентом под руководством третьего лица и/или лиц, присутствующих при операции.

• При осуществлении операции у клиента наблюдается волнение, вследствие которых он представляет явно ложную информацию.

• Осуществление клиентом платежей и переводов денег по возврату ранее полученного аванса по договору поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг и т.д.) на регулярной основе.

• Регулярное перечисление (получение) клиентом денег в рамках сделок по оказанию маркетинговых, консультационных или исследовательских услуг.

• Систематические переводы денег за рубеж без открытия банковского счета, в отношении которых возникают основания полагать, что они совершаются в целях осуществления предпринимательской деятельности.

• Неоднократное получение (выплата) средств в крупных размерах от игорного заведения в качестве выигрыша в азартной игре и/или по ставкам на азартные игры.





Данный перечень признаков очень внушительный, и каждый раз пересматривается. Из данного перечня выбраны те, по которым уже из правоприменительной практики, имеются факты отмывания денег, добытых преступным путём.





Деньги добытые преступным путём нуждаются в их легализации, на языке сленга в «стирке, отмыванию», чтобы их вовлечь в легальный и законный оборот.

Например, почему в признаки подозрительной операции попали неоднократные получения (выплаты) средств в игорных заведениях? Этот признак давно известен правоохранительным органам всех стран, начиная с уже начала 20 века. Способ «отмывания» денег через игорные заведения заключается в том, что организованная преступность, владея и(или) контролируя деятельность подобных заведений, легализует свои преступные доходы путём получения доходов от него, от подставных клиентов, членов своей преступной организации, проигрывающих большие суммы в их игорном заведении. Источником проигрываемых денег, является преступная деятельность.





Приведу другой пример отмывания денег уже из нашей, казахстанской действительности, с которой пришлось столкнуться в рамках расследуемого уголовного дела, имеющей признак подозрительности в виде систематических переводов денег за рубеж без открытия банковского счета, в отношении которых возникают основания полагать, что они совершаются в целях осуществления предпринимательской деятельности. Преступная деятельность заключалось в том, что компания, оказывая услуги, ввела двойную, «белую и чёрную» бухгалтерии. Прошу не путать с двойной записью. Криминальный принцип двойной бухгалтерии в том, что существуют два вида отчетов, один, «белый», с заниженными доходами для налоговой, второй, «чёрный», для целей учёта сокрытых доходов. Доходы в официальной финансовой и налоговой отчетности, занижались в три-четыре раза, по сравнению с реальными, сокрытыми. Разницу, полученную от сокрытых доходов, директор компании через систему быстрых переводов переводил своему сообщнику в другую страну. За два года было сделано около двадцати транзакций, на сумму около двухсот тысяч долларов США. Аудитор, по назначенной следственным органами документальной проверке, выявил данные факты и изложил их в своём отчёте. Следователь расследующий дело, обязан принять процессуальные решения по факту отмывания денег, возбудить уголовное дело по соответствующему составу и расследовать его.





Многие, прочитав информацию выше, начнут нервничать, по поводу и без него, бросившись проверять все свои операции, на предмет отнесения их к подозрительным. Как правило, это законопослушные граждане, проявляющие обоснованную обеспокоенность и не совершающие подозрительные операции. Подозрение, ещё не является обвинением, поскольку в уголовном праве действует принцип презумпции невиновности. Те, кто умышленно планирует и проводит подозрительные операции, как правило не нервничают и постоянно ищут подставных людей, через которых могут провести их. Например, недавно было раскрыта банда кибермошенников, которые посредством программных вирусов, незаконно получали доступ к логинам и паролям банковских счётов физических и юридических лиц. Для обналичивания денег со счетов им были нужны подставные, которых нанимали за минимальное вознаграждение, для снятия денег через банкоматы. Данный вид операций имеет следующий признак подозрительности - проведение операции клиентом под руководством третьего лица и/или лиц, присутствующих при операции.





Будьте бдительны. Если кто-то предложит вам подобные, подозрительные операции откажитесь от их проведения и сообщите об этом в правоохранительные органы, чтобы не быть обвиненным в соучастии.