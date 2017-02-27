Сократить расходы казахстанцев на похороны планируется на законодательном уровне

На сегодняшний день в Казахстане не существует четких правил и инструкций для похорон. И каждый человек, независимо от вероисповедания, пытается соблюсти обычаи во время прощания с близкими родственниками. Но в последнее время священнослужители отмечают большие траты на похороны. Порой не уместные. Траурную процессию казахстанцы превратили в соревнование, - говорят в духовном управлении мусульман.

"В последнее время каждый смотрит, как построил мазар его сосед или родственник и ставит своим родителям двухэтажные сооружения. Это уже превратилось в соревнование. Психологическая проблема. Но это не принято в наших традициях, раньше такого не было", - рассказал теолог Досай Кенжетай.





В начале февраля ДУМК даже приняло специальную фетву – свод правил погребения и облагораживания могил. На могиле правоверного мусульманина разрешается ставить памятник из крепкого материала, огородить место захоронения забором или камнем. Под запретом изображение лица покойного и установка больших монументов.



