Сократить расходы казахстанцев на похороны планируется на законодательном уровне
27 февраля 2017, 10:27
В законе будут разграничены виды кладбищ, порядок предоставления участков, финансовой помощи при смерти родственника и другие вопросы.
Казахстанцы хотят не только жить шикарно, но и, судя по всему, красиво и дорого уходить в последний путь, сообщает телеканал "Астана".
Сейчас на так называемых «престижных» кладбищах Алматы состоятельные граждане возводят огромные мазары. Имамы это называют соревнованием. В ритуальных компаниях Алматы рассказали, что на достойные похороны люди берут кредиты в банках. Покупают и земли. Заранее. Недавно духовное управление мусульман приняло специальную фетву: свод правил погребения для мусульман.
На сегодняшний день в Казахстане не существует четких правил и инструкций для похорон. И каждый человек, независимо от вероисповедания, пытается соблюсти обычаи во время прощания с близкими родственниками. Но в последнее время священнослужители отмечают большие траты на похороны. Порой не уместные. Траурную процессию казахстанцы превратили в соревнование, - говорят в духовном управлении мусульман.
"В последнее время каждый смотрит, как построил мазар его сосед или родственник и ставит своим родителям двухэтажные сооружения. Это уже превратилось в соревнование. Психологическая проблема. Но это не принято в наших традициях, раньше такого не было", - рассказал теолог Досай Кенжетай.
В начале февраля ДУМК даже приняло специальную фетву – свод правил погребения и облагораживания могил. На могиле правоверного мусульманина разрешается ставить памятник из крепкого материала, огородить место захоронения забором или камнем. Под запретом изображение лица покойного и установка больших монументов.
"Известны лишь некоторые исключения из правил. Большие мазары и комплексы строятся на месте погребения султанов, биев, батыров, чтобы память о них жила долгие годы", - сказал Мухан Ыксан, член ДУМК.
Вот только сила этого документа ограничивается лишь рекомендациями священнослужителей. Именно имамы должны проводить разъяснительную работу. Но пока их слова бессильны перед стремлением казахстанцев сделать самый красивый и дорогой мазар для своего близкого человека. На «Кенсае» похоронены знаменитые артисты, герои войны, политические деятели. Но даже их могилы не сравнятся с мазарами на новом «Кенсае-2». Слово могила для этого кладбища, пожалуй, не совсем подходит. На Кенсае строят настоящие усыпальницы и стоимость таких архитектурных сооружений даже сложно представить. Как заявляют в акимате, свободных мест для захоронений здесь нет, однако есть пустые участки, а точнее зарезервированные живыми людьми.
Процедуру резерва участков в администрации кладбища раскрывать не стали, отметив, что все места для захоронений предоставляются бесплатно. А вот строительство больших мазаров обходится в круглую сумму. По самым скромным подсчетам специалистов, стоимость такого облагораживания могил достигает десятков тысяч долларов. В спецкомбинате ритуальных услуг Алматы сообщили, что для строительства мазаров казахстанцы даже прибегают к услугам банков.
"Сейчас в Казахстане предпринимаются попытки как раз - таки ограничить расходы на погребение, которые сейчас на данный момент приняли чудовищные формы. В некоторых регионах Казахстана люди даже берут кредиты для того, чтобы произвести ритуал захоронения, построить мазары, надгробные сооружения", - рассказал Марат Исмаилов, директор ТОО «Спецкомбинат ритуальных услуг г. Алматы».
Сократить расходы казахстанцев на похороны планируется и на законодательном уровне. Над новым документом сейчас работают несколько министерств. По словам директора спецкомбината, в законе будут разграничены виды кладбищ, порядок предоставления участков, финансовой помощи при смерти родственника и другие вопросы. Проект планируется представить летом этого года. А вот жители Павлодара на помощь государства не надеются. Там страховые компании заранее предлагают оплатить организацию похорон.
"В случае наступления момента Х они страхуют человека, и когда наступает этот момент, они оплачивают стоимость услуги. Некоторые хотят, допустим, чтобы рядом с покойным, где сейчас производилось захоронение, оставить место для своего родственника близкого. С этой целью люди оплачивают сразу на будущие услуги: покупка могилы, опускание, засыпание, получают договор на руки", - сказал Анатолий Конвишер, директор ТОО «Ридо».
Минимальные затраты на похороны, по подсчетам ритуальных агентств, обходятся примерно в 40 тысяч тенге. В разы дешевле стоили бы услуги кремации. Но проект по строительству крематория в Алматы находится в заморозке с 2014 года. Все 69 кладбищ южной столицы на данный момент переполнены. Свободными остаются лишь 1,5 га земли – это около 2500 могил. Что касается крематория, то его планируют использовать для сжигания био отходов и тел людей без определенного места жительства, отметили в специализированном комбинате ритуальных услуг Алматы.
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